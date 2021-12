PS5 e PS4: Sony annuncia un weekend multiplayer gratis senza PS Plus

Da oltre una generazione il servizio in abbonamento PS Plus permette ai tantissimi giocatori PlayStation di poter giocare online ai propri giochi preferiti e di riscattare mensilmente una serie di giochi gratuiti compresi nell’abbonamento. Per permettere a tutti di poter godere di un fine settimana gratuito, Sony ha da poco annunciato il Free Online Multiplayer Weekend su PS4 e PS5, un’evento libero presentato con tanto di dettagli sui canali social PlayStation.

Grazie a questa nuova proposta ufficializzata poco fa da PlayStation, tutti i possessori di console PS4 e PS5 potranno giocare completamente gratis a tutti i propri giochi multiplayer preferiti. Il nuovo evento Free Online Multiplayer Weekend sarà attivo questo fine settimana, e partirà il prossimo sabato 18 dicembre alle ore 12:01 e terminerà domenica 19 dicembre alle ore 23:59.

Per promuovere questa nuova iniziativa, PlayStation ha pubblicato un post su Twitter in cui sono presenti solo alcuni dei più recenti titoli online disponibili su PlayStation 4 e PS5 come: lo sparatutto in prima persona Call of Duty Vanguard, il titolo calcistico FIFA 22 e il sempre verde GTA 5.

Dive into the online multiplayer modes of your favorite PS4 and PS5 games without a PlayStation Plus subscription during our Online Multiplayer Weekend from 18th December at 12:01AM – Dec 19 11:59PM local time. pic.twitter.com/2YuQgh3QPP — PlayStation Europe (@PlayStationEU) December 14, 2021

Se non siete abbonati al servizio PS Plus questo è un ottimo momento per provare le modalità online dei vostri giochi preferiti. Vi ricordiamo che questo weekend gratis partirà il prossimo 18 dicembre e terminerà il 19.