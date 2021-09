PS5: è questa una delle nuove esclusive? Sarebbe clamoroso

Dalle ultime voci comparse su internet pare che Sony stia lavorando per portare una sua famosa serie di film sci-fi su PS5: Men In Black. Il brand sarebbe comparso come videogioco in lista da EB Games Australia secondo gli screen che stanno girando tra i social, ma la pagina non esisterebbe più… o forse non è mai esistita?

MEN IN BLACK - A police officer joins a secret organization that polices and monitors extra terrestrial interactions on planet earth.

Lo screenshot che sta girando su siti come Reddit, ResetERA e 4Chan, mostrerebbe la pagina di EB Games dedicata a Men In Black per PS5, e in basso sulla cover è visibile il logo di Sony Bend, studio di sviluppo americano appartenente al circuito Sony che negli anni ha realizzato la serie di Syphon Filter, i due Uncharted per PS Vita e, in ultimo, lo sfortunato Days Gone uscito nel 2019: l’IP è stata dimessa dallo sviluppo dalla stessa Sony dopo i risultati economici non all’altezza delle sue aspettative.

Ma quanto ci sarebbe di vero in un gioco di Men In Black sviluppato da Sony Bend come esclusiva di PS5? Dato che la pagina del negozio sembrerebbe non esistere, l’ipotesi dello screenshot falso è più che lecito. Eppure, la presenza di un gioco del genere come esclusiva PS5 potrebbe essere in linea con l’obiettivo di Sony di unificare il comparto film e quello dei videogiochi, dato che la saga di Men In Black appartiene proprio all’azienda giapponese. Tuttavia, contando che Men In Black International, l’ultimo film della serie, è uscito nel 2019 con risultati non soddisfacenti, appare ancora più difficile che il videogioco possa essere finito tra le mani di Sony Bend.

Inoltre da quello che sappiamo, dopo che Sony ha rifiutato di proseguire il franchise di Days Gone, gli studi di Sony Bend sono al lavoro su una nuova IP open-world per PS5. Se si trattasse davvero di Men In Black, come potrebbe essere reso come gioco a mondo aperto? Probabilmente scopriremo se questa eventualità possa trasformarsi in realtà domani, durante il PlayStation Showcase. Che aspettative avete per l’evento digitale di Sony?