PS5 è sempre più vicina, ecco il trailer di lancio

Dopo un 2020 passato a parlare delle console di prossima generazione, finalmente Microsoft e Sony sono pronte a lanciare le proprie nuove piattaforme sul mercato. Si comincia il prossimo 10 novembre, quando l’accoppiata Xbox Series X|S debutteranno. Dopo soli nove giorni invece sarà il turno di PS5, con la nuova console Sony che sarà disponibile in Europa solo il prossimo 19 novembre.

Per accompagnare il lancio di PS5 Sony quest’oggi ha rilasciato un nuovo trailer dedicato alla propria console. Non è il primo video promozionale che la compagnia giapponese dedica alla nuova piattaforma next gen, e come è ormai una tradizione consolidata generazione dopo generazione il nuovo filmato di pochi minuti è davvero entusiasmante. Non c’è nessuna nuova informazione ad accompagnare questo trailer, se non la volontà di tenere sotto i riflettori la console di prossima uscita.

Il nuovo trailer di lancio è stato accompagnato da quello che è lo slogan scelto da Sony per la propria nuova generazione di console, ovvero “Play has no limits”. Il gioco non ha limiti quindi, e questo spirito si riflette per tutta la durata del nuovo filmato, che vede alternarsi diverse situazioni anche decisamente estreme; come le sensazioni e le emozioni che PS5 potrà dare ai videogiocatori.

Ad fare da sottofondo al tutto c’è anche Travis Scott, che ha prestato la sua voce per la realizzazione di questo trailer di lancio. Giusto qualche giorno fa Sony e Scott hanno annunciato una collaborazione. Cosa ne pensate del nuovo trailer di lancio di PlayStation 5? Siete pronti per accogliere la nuova console Sony in casa vostra il prossimo 19 novembre? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.