PS5 e Xbox Series X|S: Ray Tracing e GPU, 4A Games è critica

Proprio nella giornata di ieri, come un fulmine a ciel sereno, 4A Games ha annunciato la Enhanced Edition di Metro Exodus, titolo rilasciato a febbraio di due anni fa che ha stupito pubblico e critica internazionale (qui potete leggere la nostra recensione dettagliata). Il Chief Technical Officer ha potuto inoltre dire la sua sulle capacità di PS5 e Xbox Series X|S lodandole come macchine estremamente efficace ma si ritrova allo stesso tempo dubbioso per il futuro.

Per prima cosa ha parlato del Ray Tracing, assolutamente non paragonabile alle recenti schede grafiche di Nvidia perché, a detta sua, “giocano letteralmente in un altro campionato”, per il semplice fatto che AMD ha attuato un approccio ibrido al Ray Tracing. “Quello che posso dire con certezza è che PS5 e Xbox Series X attualmente svolgono un lavoro eccelso. Per quanto riguarda invece la serie NV 3000 non sono però comparabili, giocano un campionato diverso per quanto riguarda le prestazioni. L’approccio ibrido di quest’ultimo è diverso per capacità. Tra i lati positivi possiamo dire che è decisamente più flessibile con una serie vantaggiosa di approcci. Il Ray Tracing di AMD si adatta maggiormente alle esigenze specifiche degli sviluppatori, il che è ottimo.” Secondo lui in futuro il Ray Tracing su console verrà sfruttato in modo diverso.

Parole non certo dolci arrivano quando Shyshkovtsov parla riferendosi a Xbox Series S. “La RAM per noi non è assolutamente un problema, ma le prestazioni della GPU risulterà la vera sfida per i titoli in uscita prossimamente. Il render che utilizziamo è progettato per i 4K ed i 60 fps. La sua eventuale modifica richiederebbe di rivalutare tutti i calcoli compromettendo probabilmente la prestazione finale. Al momento abbiamo trovato un compromesso, ma non mi convince al 100%.”

Insomma, per quanto riguarda le prestazioni di PS5 e Xbox Series X sembrerebbero esserci non troppi problemi, anche per i titoli in uscita prossimamente, del resto le due console possono davvero rivaleggiare con dei PC di fascia alta, il problema invece riguarda principalmente la versione S di casa Microsoft la quale probabilmente faticherà in futuro. Ovviamente si tratta di una mera speculazione, ma se il Chief Technical Officer di una azienda come 4A Games afferma questo c’è sicuramente da tenere il tutto sotto osservazione. Fateci sapere cosa ne pensate di queste dichiarazioni con un commento qui sotto nella sezione dedicata.