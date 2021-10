PS5: è tornato il bug più fastidioso di sempre

Nelle ultime ore potrebbe essere tornato uno dei bug di sistema di PS5 più fastidioso. Le segnalazioni degli utenti, in questo caso, non lasciano spazio al caso: sembrerebbe infatti che diversi giocatori e giocatrici abbiano riscontrato l’annoso problema del download delle versioni dei giochi, problema che era già presente al lancio della console e che sembrava essere stato “curato” oramai da diversi mesi.

A quale bug di PS5 ci stiamo riferendo? Beh, a quello che ha afflitto tantissimi utenti nei giorni post lancio della nuova piattaforma Sony, ovvero il download dei giochi in versione PS4 da disco. Come tutti voi saprete, un gioco disponibile sulla vecchia console in formato fisico può essere aggiornamento (previo pagamento oppure no) alla versione più moderna. Il problema è che al lancio non veniva scaricato l’aggiornamenti, bensì proprio la stessa build presente su disco, quindi ottimizzata per la console della precedente generazione. Un problema che ora sembra essere tornato a fare capolino.

Il fix di questo bug di PS5 era stato lanciato nel corso dei primi mesi di quest’anno, ma ora l’errore è tornato a farsi vedere. Per il momento sta affliggendo alcuni titoli specifici, come ad esempio le copie PS4 di No Man’s Sky e di Death Stranding, oltre che Final Fantasy 7 Remake. Oltre ad essere un vero e proprio problema, è anche abbastanza fastidioso per diversi motivi.

Uno dei primi motivi per cui questo bug di PS5 sia tremendo riguarda lo spazio sulla console, che è di poco meno di un 1TB. Scaricare file decisamente grandi può dunque risultare nell’occupare spazio inutilmente, salvo la console non sia dotata di un SSD M2. Il secondo motivo, invece, riguarda l’impossibilità di avere un’etichetta o comunque un qualsiasi segno distintivo per capire quale versione del gioco si stia scaricando. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, non c’è alcun modo di capire quale version del file si sta scaricando. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Sony, che magari sarà costretta ad intervenire con un nuovo aggiornamento per curare il bug.