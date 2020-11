PS5 è tra le migliori invenzioni del 2020 secondo il Time

Il fatidico giorno è finalmente arrivato, e non solo; molti appassionati hanno ricevuto con successo le proprie PlayStation 5 nella giornata di ieri e sono già entrati nella next gen di Sony. Tutti coloro che si sono approcciati alla console stanno provando le varie esperienze che hanno accompagnato il lancio di PS5, e ovviamente stanno sperimentando con uno degli oggetti più interessanti: il nuovo controller DualSense.

PlayStation 5 sembra essere una macchina veloce, performante e capace di proporre ai giocatori una vera esperienza next gen proprio grazie al nuovo visionario controller. A pensarla così non sono solamente alcuni appassionati che stanno armeggiando con la console in queste ore, ma anche la storica redazione del Time è fermamente convinta che PS5 è tra le migliori invenzioni che sono uscite durante tutto il 2020.

Il Time si sofferma sul sottolineare tutta la serie di migliorie proposte da Sony su PS5. Una console tra le più grandi come dimensioni, ma che secondo il Time “Sony aveva bisogno spazio per supportare titoli graficamente spettacolari come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. I giochi caricano quasi istantaneamente, grazie all’SSD, mentre la GPU è circa 10 volte più veloce di quella di PS4 e permette di creare delle immagini stupende”.

Ovviamente c’è spazio anche per il DualSense nell’articolo del Time, pad che viene elogiato così: “il nuovo controller con i suoi sensori per il feedback aptico aggiungono una nuova dimensione al gioco.” Insomma sembra che anche il Time sia entusiasta di come Sony abbia deciso di entrare nella next gen con PlayStation 5. Cosa ne pensate? Anche secondo voi PS5 è tra le migliori invenzioni del 2020? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.