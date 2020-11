PS5 è troppo grande? In origine doveva essere più grossa

Ci sono voluti diversi mesi prima di scoprire il design di PS5, ma quando Sony ha alzato il velo sulle forme della sua console di prossima generazione molti giocatori non hanno potuto fare a meno che porsi dubbi sulle dimensioni. Ora che abbiamo avuto modo di mettere le mani sulla console in anteprima (trovate la nostra recensione a questo indirizzo) sono iniziate ad uscire anche molteplici immagini in cui si può notare la console in tutta la sua grandezza.

PS5 è grossa, molto generosa nelle dimensioni più di qualsiasi altra console da gioco che sia apparsa sul mercato fino ad oggi. La cosa più curiosa però, è che stando al designer di PlayStation 5, Yujin Morisawa, la macchina next gen di Sony in principio doveva essere ancora più grande. Con i suoi 40 cm di altezza sovrasta Xbox Series X con estrema facilità, per questo riesce difficile immaginarsi che dimensioni avevano i concept della console Sony.

Durante una recente intervista rilasciata al The Washington Post, il progettista di PS5 ha confidato quanto segue: “È piuttosto divertente che, durante i primi concept di PS5, il reparto ingegneria mi abbia effettivamente fatto notare che la console era troppo grande. Era necessario ridurre e rivedere le dimensioni della macchina dal primo prototipo. Ho dovuto tenere conto della potenza e del flusso d’aria che necessita la console, quindi ora è della misura perfetta.”

Di sicuro le dimensioni di PS5 non passano inosservate anche nella sua versione ufficiale, e non vediamo l’ora di vedere che figura farà la console nelle nostre case quando verrà rilasciata il prossimo 19 novembre. Cosa ne pensate della grandezza di PlayStation 5? Vi piace così com’è o avreste preferito delle dimensioni più contenute? Diteci la vostra.