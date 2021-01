PS5 e Xbox Series X, Ikea vi aiuta a scegliere il mobile adatto

Diciamocelo, sono tempi duri per noi videogiocatori. Dalle console portatili a quelle casalinghe le dimensioni variano e soprattutto in questa generazione per alcuni sarà davvero un problema cercare di capire dove inserire la sua nuova PS5 fiammante per non deturpare completamente l’arredamento minimale del proprio salotto. Voi non state trovando difficoltà? Se Xbox Series X dal canto suo ha delle forme più lineari e meno “impattanti” per l’occhio umano, la compagna di casa Sony invece colpisce davvero, anche in termini di dimensioni.

Ovviamente nel corso del tempo, non sono mancati meme, video e cosi via. Eppure c’è qualcuno che ha pensato davvero a tutti noi. Ikea infatti da oggi permetterà di poter scegliere il mobile per la propria TV avvalendosi di due strumenti molto particolare. Stiamo parlando di due sagome di cartone che hanno le stesse dimensioni di PS5 e Xbox Series X. Cosi come segnalato da un utente su Reddit sembra che sarà possibile utilizzare questi due “parallelepipedi” per prendere le misure all’interno della miriade di mobili TV che l’azienda ci permette di acquistare.

Il tutto ovviamente solo nel caso non abbiate un mobile adatto, sperando che non dobbiate cambiare per forza la vostra mobilia per alloggiare le console di nuova generazione, sarebbe in realtà forse una mossa davvero poco felice. Però in realtà siamo curiosi di sapere dove avete messo le nuove console di Sony e Microsoft e se siete riusciti a trovare dello spazio all’interno dei mobili che avete in caso, ricordandovi ovviamente di fare molta attenzione di non coprirle e farle avere i giusti spazi per l’areazione.

Detto questo non ci resta che attendere magari un futuro redesign delle console. D’altronde si sa, con gli anni si è sempre avuto un piccolo cambiamento al design e alle dimensioni. Emblematico fu il caso della PS3, anch’essa mastodontica, divenuta poi sempre più piccola a fine generazione.