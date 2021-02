PS5 e Xbox Series X: presidente USA apre un’indagine sulle console

Dopo un 2020 sicuramente da dimenticare causato da una pandemia che nessuno si sarebbe mai immaginato di assistere, ecco che tutti speravano che il 2021 fosse l’anno della rinascita: purtroppo non è così, o almeno non del tutto. Il virus ha messo in ginocchio il mondo intero portando ad una crisi economica senza precedenti che ha colpito molte aziende, anche nel settore del gaming. Come ben saprete PS5 e Xbox Series X sono state rilasciate rispettivamente alla fine dello scorso anno, ma la lenta produzione ha compromesso il tutto portandoci ad una situazione in cui la domanda ha superato di gran lunga l’offerta con casi di sciacallaggio e quant’altro in giro per il mondo.

Il presidente degli USA Joe Biden ha deciso di aprire una indagine legata alla carenza di componenti hardware causata dalla pandemia da COVID 19 che sta iniziando a diventare dannosa per un sacco di settori negli Stati Uniti. Il 45esimo presidente nella giornata odierna dovrebbe quindi firmare un ordine esecutivo che darà il via ad una revisione di cento giorni sulla produzione di semiconduttori in modo che possano essere formulate delle valide alternative e strategie per alleviare il suo effetto sull’economia americana.

Joe Biden fa riferimento ad aziende come Apple, Sony (che produce appunto PS5), AMD e Qualcomm, i quali hanno chiesto espressamente al presidente di analizzare il problema dalla base e valutare alternative per il futuro. “I semiconduttori svolgono un ruolo fondamentale nel fornire prodotti e servizi che fanno evolvere la nostra economia, contribuendo all’innovazione degli Stati Uniti e migliorando la nostra sicurezza nazionale. Rafforzare la nostra posizione nella ricerca, progettazione e produzione di semiconduttori è una priorità nazionale.”

La limitata quantità di semiconduttori è principalmente la base del problema legato alla produzione di PS5 e Xbox Series X|S, si tratta a tutti gli effetti di una difficoltà da parte delle aziende da non sottovalutare. L’indagine non è rivolta però solo a questo, ma analizzerà di tutto: partendo dalla sanità fino ad arrivare alla produzione di cibo. Fateci sapere cosa ne pensate di questa situazione con un commento qui sotto nella sezione dedicata.