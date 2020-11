PS5 e Xbox Series X|S: le scorte limitate impattano sulle vendite

Ormai possiamo dirlo tranquillamente, con l’arrivo di PS5 in programma per domani nel nostro paese, siamo entrato ufficialmente nella next gen. Xbox Series X si è ormai fatta conoscere da poco più di una settimana e gli acquirenti ne sono rimasti a dir poco estasiati. Le due console hanno dei piani ovviamente differenti, ma sulla carta risultano tutte e due da elogiare sia a livello di design, quella nipponica decisamente più “minimale”, sia a livello di caratteristiche al loro interno. Ma una domanda sorge spontanea a tutti: Le vendite come sono andate rispetto alle precedenti console?.

Partiamo subito col dire che il 2020 non è certo stato un anno semplice per tutti. La pandemia dovuta al COVID 19 ha messo in ginocchio l’intero mondo ed anche le aziende videoludiche ne hanno risentito, citiamo ad esempio i vari rinvii di alcuni titoli in uscita. Quindi essendoci un numero limitato di PS5 e Xbox Series X/S al lancio, ci si aspettava che le vendite fossero inferiori. È arrivata in questi giorni la conferma da parte di Famitsu che le due console al lancio non hanno venduto quanto le loro predecessori. Secondo il noto sito web, Sony ha venduto in Giappone 118.085 unità, circa un terzo di PS4. Microsoft ha contato invece 20.534 Xbox Series X contro le 23.562 di Xbox One.

Il Giappone è stato uno dei primi Stati a ricevere le due console, ed è considerato un vero e proprio “campo di battaglia” per stabilizzare un vantaggio dei titoli di prossima generazione valutando di conseguenza il futuro delle due console. Ovviamente, come abbiamo citato precedentemente, la pandemia ha bloccato in parte la produzione, quindi codesti dati non sono così allarmanti. Si è visto in questi mesi un incremento della domanda sull’offerta, tanto che sia le unità di PS5 che quelle di Xbox Series X/S sono terminate in tempi record.

Microsoft ovviamente si è detta “assolutamente soddisfatta” delle vendite delle sue due console. Nel Regno Unito ad esempio è stato il miglior lancio nella storia di Xbox. Insomma, seguendo le analisi di queste ultime settimane il boom di vendite avverrà sicuramente l’anno prossimo con la fine, si spera, dell’epidemia. In sintesi non preoccupiamoci troppo di questi dati in quanto le tue macchine stanno vendendo rispettivamente benissimo.

