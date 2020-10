PS5: ecco come fare l’upgrade dei giochi PS4 alla versione next-gen

Sony ha da poco rilasciato una pagina FAQ dedicata a PS5, la sua console di nuova generazione. Tramite questa abbiamo potuto scoprire vari dettagli sul passaggio da PS4 a PS5: si tratta di novità molto interessanti perché stanno rassicurando i giocatori. Ora, ci viene anche spiegato come fare l’upgrade gratis dei giochi PS4 alla versione next-gen PlayStation 5. Pronti a scoprire tutti i dettagli?

PS5 | Come fare l’upgrade gratis

Come sapete, alcuni giochi daranno accesso a una versione updgrade esclusiva della next-gen, accessibile con la vostra versione PS4. Come ottenerla? Dipende dalla versione in vostro possesso.

Gioco PS4 su disco

Per fare l’upgrade di un gioco PS4 su disco dovete prima di tutto possedere la versione con lettore ottico di PS5. Tutto quello che si deve fare è:

Accedere con il proprio account su PlayStation 5

Inserire il disco PS4 nella console next-gen

Andare nel menù del gioco PS4

Selezionare la possibilità di upgrade e reclamarla

Eseguire il download

Giocare alla versione PlayStation 5digitale del gioco, che per essere eseguita richiede il disco PS4

Ovviamente non potete vendere il disco dopo l’upgrade, perché è richiesto come prova d’acquisto.

Giochi PS4 digitale

Nel caso di gioco digitale, sia su PS5 Standard che su PS5 Digital Edition, dovete:

Accedere con il proprio account su PlayStation 5

Trovare il gioco PlayStation 5 nel PS Store che possedete in versione PS4

Selezionare la possibilità di upgrade e reclamarla

Eseguire il download

Giocare il gioco PlayStation 5 in formato digitale

In alcuni casi, ricordate, gli editori non forniscono un upgrade gratuito, come nel caso di COD Cold War o NBA 2K21. In tali situazioni, l’upgrade richiederà un pagamento.

