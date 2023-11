PS5, ecco il bellissimo spot TV che punta sulle "emozioni"

Non c'è dubbio, PS5 è la console del Natale e Sony lo sa bene. L'azienda ha lanciato un nuovo spot televisivo dedicato a PS5, puntando sull'evocazione delle emozioni legate ai giochi più celebri disponibili sulla piattaforma PlayStation.

Andrea Perez, Senior Vice President della divisione Brand, Product & Services Marketing, ha sottolineato il notevole successo della piattaforma durante i primi tre anni, con oltre 2500 giochi rilasciati per PS5 da PlayStation Studios e sviluppatori indipendenti. Tra i titoli menzionati, spiccano nomi noti come Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 e Final Fantasy 16.

Perez ha evidenziato l'importanza dell'innovazione tecnologica nella PS5, inclusa la grafica 4K, l'audio 3D, l'SSD e le funzionalità avanzate del controller DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Lo spot pubblicitario in questione cerca di catturare l'ampia gamma di emozioni che i giocatori vivono esplorando i mondi di PS5, sottolineando anche una certa varietà. Abbiamo infatti la tensione di The Last of Us Parte I, la voglia di esplorare di Final Fantasy XVI o banalmente la nostalgia magica di Hogwarts Legacy (quest'ultimo multipiattaforma).

Per il periodo natalizio, Sony ha previsto diversi bundle che includeranno PS5 insieme a titoli popolari come Marvel's Spider-Man 2, EA Sports FC 24 e Call of Duty: Modern Warfare 3, offrendo più scelta a tutti i giocatori e garantendo una forza sul mercato davvero imponente.