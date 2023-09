Supporto Dolby Atmos per un Audio Immersivo

Uno dei punti salienti di questo aggiornamento è l’introduzione del supporto Dolby Atmos attraverso l’implementazione dell’audio 3D di Sony, noto come Tempest 3D AudioTech. Questo significa che i giocatori possono ora godere di un’esperienza audio ancora più immersiva quando collegano la loro PS5 a dispositivi compatibili con Dolby Atmos come soundbar, TV o sistemi home theater. Inoltre, le app multimediali come Netflix possono aggiornare le loro app per offrire supporto all’audio Dolby Atmos, garantendo un’esperienza di visione e ascolto migliore.

Disattivazione del Segnale Acustico di Avvio

Molti utenti PS5 hanno lamentato il fastidioso segnale acustico che si può udire quando si accende o spegne la console, o quando questa va in modalità di riposo dopo un periodo di inattività. Con questo aggiornamento è possibile disattivare completamente questo suono o regolarne il volume a seconda delle preferenze personali.

Controller di Assistenza: Un Nuovo Modo di Giocare Insieme

Ora è possibile utilizzare un secondo controller DualSense come assistente. Questo significa che puoi assegnare un secondo controller a un account come controller di assistenza e utilizzare entrambi i controller per operare sulla console PS5 come se stessi utilizzando un singolo controller. Questa funzionalità apre nuove opportunità per goderti i giochi in collaborazione con gli amici o aiutare un compagno di gioco a superare le sfide più difficili.

Espansione dell’Archiviazione SSD M.2 fino a 8TB

Sony ha anche migliorato il supporto per l’archiviazione SSD M.2 espandibile, consentendo ora un limite massimo di 8 terabyte su unità compatibili. Sebbene siano necessari SSD M.2 che soddisfino i requisiti minimi, questa espansione offre molte più opzioni ai proprietari di PS5 che necessitano di ulteriore spazio di archiviazione per i loro giochi e contenuti.

Miglioramenti all’Interfaccia Utente e Comandi Vocali

L’aggiornamento del software PS5 include anche una serie di miglioramenti all’interfaccia utente. Ora è possibile abilitare il feedback aptico da un controller DualSense durante la navigazione nell’interfaccia utente, rendendo l’esperienza di navigazione ancora più coinvolgente. Inoltre, sono state apportate migliorie ai comandi vocali.

Miglioramenti Social e Streaming

Alcune modifiche social rendono più semplice l’invito di giocatori in un party chiuso senza la necessità di aggiungerli a un gruppo. Gli inviti ai party possono ora essere inviati a gruppi anziché a singoli amici, semplificando il processo di gioco con gli amici. Inoltre, è ora possibile visualizzare una anteprima della condivisione dello schermo di qualcuno prima di unirsi a un party, migliorando l’esperienza di streaming e condivisione con gli amici.

Estensione del Supporto PS Remote Play

Infine, l’app PS Remote Play è stata estesa a dispositivi Android TV OS 12, tra cui il Chromecast con Google TV (4K) e il Bravia XR A95L di Sony. Ciò consente ai giocatori di trasmettere in streaming i loro giochi PS5 o PS4 su dispositivi Android TV, aumentando la flessibilità nell’esperienza di gioco.