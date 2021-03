PS5: emergono problemi con HDR e SDR, secondo Digital Foundry

Oltre alle scorte sempre molto scarse, PS5 sembra portare avanti anche una problematica relativa alla tecnologia HDR. Già durante le prime settimane di vita della console Sony alcuni giocatori fecero notare una visualizzazione delle immagini non impeccabile, e proprio di recente sembra che si stia tornando sulla questione. A porre nuovamente l’attenzione sulla questione arriva anche la redazione di Digital Foundry, che ha parlato di questo problema con l’HDR proprio in questo periodo.

Il tutto è stato riportato in auge nella giornata di ieri, quando un utente di Resetera ha fatto notare le molteplici segnalazioni riguardo a questa problematica di PS5. In poche parole, il tutto sembra essere causato dall’attivazione automatica dell’HDR, che andrebbe a causare una visualizzazione non corretta delle immagini in SDR. Ad accorgersene c’è stato anche Alexander Battaglia di Digital Foundry, il quale ha fatto ben notare le differenze tra due schermi in un recente post pubblicato su Twitter.

A seguito di quel post, è arrivato anche il commento di John Linneman, sempre di Digital Foundry, il quale si è soffermato sul far notare un altro fattore abbastanza visibile a occhio nudo: ovvero l’intensità del nero (ma anche del colori più scuri in generale) che fa da sfondo al menù inziale di Demon’s Souls per PS5. Insomma, una problematica che potrebbe dare alquanto fastidio, soprattutto per chi vorrebbe una pulizia visiva massima dalla propria nuova console da gioco.

Yeah, it’s been a real issue for us. That said, in this case, it’s likely a full/limited RGB issue as PS5 typically crushes darker shades rather than increase the black floor. — John Linneman (@dark1x) March 28, 2021

Per risolvere tutto ciò sarà necessario sicuramente attendere un prossimo aggiornamento firmware per PS5. Al momento, però, Sony non ha rilasciato affermazioni ufficiali a tal proposito, quindi non sappiamo quanto ancora servirà attendere prima di poter dire che questo problema sia risolto.