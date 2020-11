PS5: esclusiva PlayStation 4 conferma l’upgrade, fino a 4K e 60 FPS

Con l’arrivo di una nuova generazione, i videogiocatori di tutto il mondo guardano ai nuovi giochi in uscita, sia cross-gen che esclusive next-gen. Al tempo stesso, però, Xbox Series X e PS5 potrebbero essere ottime macchine da gioco per recuperare tutti quei titoli Xbox One e PlayStation 4 che ci siamo persi, soprattutto quando gli sviluppatori propongono un upgrade gratuito. Ora, Bend Studio ha confermato che l’esclusiva PS4 Days Gone avrà migliori prestazioni su PS5.

Gli sviluppatori, infatti, tramite il loro account Twitter ufficiale hanno confermato che Days Gone girerà a una risoluzione dinamica 4K e con un frame rate fino a 60 FPS. Considerando il modo in cui è stato detto, non ci aspettiamo un 4K + 60FPS stabili in ogni situazione, ma di certo è un passo in avanti rispetto alla versione old-gen. Il team non cita però tempi di caricamento inferiori.

Days Gone: Deacon

Bend Studio conferma però che Days Gone permetterà di trasferire i propri dati di salvataggio da PlayStation 4 a PS5. Considerando che parliamo di un’esclusiva, lo davamo abbastanza per scontato, ma purtroppo non è una certezza per ogni gioco: vi ricordiamo infatti che Yakuza Like a Dragon non permetterà di spostare i file da PS4 a PS5 (il motivo non è chiaro).

Days Gone è uscito nell’aprile 2019 e non ha incontrato il completo favore della critica. Al tempo stesso, però, è stato molto apprezzato dai giocatori e le vendite sono state positive. Pare probabile che PS5 accoglierà quindi un seguito del gioco, anche se per il momento non vi sono stati annunci a riguardo.

Days Gone non è l’unica esclusiva PlayStation 4 che riceverà un upgrade. Santa Monica Studio ha confermato infatti che anche God of War raggiungerà i 60 FPS e che permetterà di spostare i dati di salvataggio su PS5.