PS5: le “esclusive” arriveranno anche su altre piattaforme?

PS5 vedrà una serie di giochi "esclusivi" pubblicati anche su altre piattaforme? Per ora non c'è nulla di certo, ma Shawn Layden ha detto la propria.

In questi ultimi anni il mercato videoludico si è evoluto con grande rapidità. Oramai le software house non devono solo puntare a vendere i propri videogame o, nel caso dei produttori hardware come Nintendo, Microsoft e Sony, le proprie console: tutto questo non basta più. L’obbiettivo è di proporre i propri servizi in abbonamento e i game as a service a un pubblico più vasto possibile, anche uscendo dalla propria area di influenza classica. Microsoft lo sa bene e pare che Sony voglia seguire l’esempio, probabilmente durante l’arco vitale di PS5.

Durante la Gamescom 2019, Shawn Layden, capo degli Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della strategia della compagnia riguardo alle esclusive: pare che alcuni giochi, in particolar modo i titoli multiplayer pensati anche per essere giocati su PC, potrebbero essere pubblicati su altre piattaforme, oltre che su quelle Sony come PS4 e la futura PS5.

Il futuro sarà completamente multipiattaforma?

Vediamo le sue parole, in traduzione: “Il nostro obbiettivo è supportare la piattaforma PlayStation: questo non è negoziabile. Ciò detto, in futuro vedrete alcuni titoli realizzati dai nostri team first party che potrebbero aver bisogno di istallarsi su una base più ampia.”

Questo significa che vedremo a brevissimo God of War, Marvel’s Spider-Man o Horizon Zero Dawn su PC e forse Xbox? No, non è probabile, ma di certo possiamo affermare che anche Sony sta puntando ad ampliare i propri orizzonti, sfruttando l’ampissimo bacino d’utenza PC: già ora, dopotutto, è possibile giocare su computer ai vari titoli PlayStation grazie a PS Now. Inoltre, alcuni gio hi meno prestanti dal lato tecnico potrebbero essere anche rilasciati su mobile. Si tratta ovviamente di pure speculazioni, dovremo probabilmente attendere molto prima di scoprire cosa abbia in serbo Sony in tal senso.

Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che PS5 potrebbe essere meno interessante se alcuni titoli dovessero uscire anche su altre piattaforme?