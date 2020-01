PS5: Experience PlayStation a febbraio, sarà anche presentata la nuova console?

Questa prima metà di gennaio è stata intensa per Sony PlayStation e per PS5. La società giapponese non ha presentato vere e proprie informazioni riguardo la nuova console, se non il nuovo logo. Ha anche rivelato che non parteciperà all’E3 2020, a differenza di Microsoft. Non ha rilasciato quindi reali novità per PlayStation 5, eppure tutto sembra essere pronto per un reveal.

A pensarlo sono sopratutto i fan dopo che Sony ha annunciato che, a partire da oggi, avrà luogo una celebrazione chiamata “Experience PlayStation” all’interno dello store Sony Square a New York City. Durerà circa un mese, precisamente fino al 16 febbraio. Il sito ufficiale dell’evento afferma che è focalizzato su PS4, PS VR e i relativi giochi, ma il tempismo è “sospetto”.

Dobbiamo infatti ricordare che PS4 è stata svelata per la prima volta il 20 febbraio 2013 in un evento a New York chiamato PlayStation Meeting, tenutosi al Manhattan Center. Nel 2016, invece, Sony ha mostrato la PS4 Pro, sempre a New York, precisamente al PlayStation Theater (ora chiuso).

Per questo motivo, non è impossibile pensare che l’Experience PlayStation sia in realtà un evento in preparazione al reveal di PS5. Ovviamente si tratta solo di speculazioni e non vi è alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. I rumor puntano da tempo verso un evento dedicato e, considerando anche che Sony salterà di nuovo l’E3, pare la soluzione più probabile.

Speriamo di ricevere presto nuove informazioni ufficiali da parte di Sony PlayStation. Diteci, voi credete che sarà New York City il luogo del reveal di PS5?