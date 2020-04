PS5 sarà disponibile in anteprima presso il Bonami Museum in Olanda

Mentre siamo in trepida attesa di conoscere informazioni più dettagliate sul periodo di uscita di PS5, la prossima console di casa Sony sarà protagonista assoluta di un’area tematica allestita dal Dutch National Game Museum. Per chi non lo sapesse, quest’ultimo rappresenta il museo nazionale olandese dei videogame e consentirà ai visitatori di provare la tanto attesa nuova console della compagnia giapponese.

Inoltre, il Bonami SpelComputer Museum di Zwolle riceverà uno dei primi modelli in assoluto di PS5, e per l’occasione è stata realizzata una speciale area chiamata “PlayStation 5 Experience Zone”. All’interno di questa sarà possibile provare la nuova console Sony in anteprima.

Le immagini proprio qui sopra certificano la creazione di un allestimento all’interno di un’area del grande edificio in cui i visitatori, poco alla volta, potranno provare PlayStation 5. Molto probabilmente nella zona sarà presente un grande schermo in 8K per consentire a tutti di guardare le immagini dei giochi che verranno provati durante la breve prova in anteprima.

John Groenewold, il proprietario del museo in questione, ha confermato il proseguimento dei lavori della PlayStation 5 Experience Zone: “Ci stiamo preparando e saremo pronti a breve, in modo tale che i nostri visitatori possano sperimentare da soli le differenze tra PS4 e PS5“. Groenewold ha anche confermato nuovamente che il museo riceverà una dei primi modelli di PS5 in circolazione.

C’è da dire come l’organizzazione di questi tipi di eventi rappresenta per Sony un buon modo per far conoscere al meglio le nuove feature della sua nuova macchina da gioco; inoltre è un’ottima occasione per il pubblico che vi farà visita, il quale potrà testare direttamente il feeling della nuova console e sperimentando, allo stesso tempo, le principali differenze che la separano da quella attuale.