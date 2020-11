PS5: fame di next-gen? Ecco “Philly Series 5”, la torta di Philadelphia

Domani è il grande giorno di PS5. Finalmente anche nel vecchio continente e quindi anche nel nostro Bel Paese è pronta ad approdare la nuova console di casa Sony. A causa della pandemia globale purtroppo domani non sarà così per tutti, le aziende più note hanno subito messo le mani avanti affermando che ci potrebbero essere eventuali ritardi dovuti alla spedizione. Gli sfortunati potranno ammazzare il tempo provando il simulatore a tema oppure “mangiando” una console. Aprendo la notizia, infatti, vi sarete sicuramente chiesti: “Ma cosa accomuna PS5 a Philadelphia?“. Bene, il noto marchio di formaggi spalmabili ha presentato in questi giorni Philly Series 5, una torta che ricorda molto “vagamente” la console nipponica.

Per quanto possa sembrare strano, è tutto vero. Philadelphia ha voluto rendere omaggio al lancio di PS5 proponendo una cheesecake con la stessa forma al prezzo di 4,99$ a confezione (costo che richiama palesemente i 499$ della console). Qui di seguito potete vedere ovviamente il video dedicato, ma vorremo soffermarci sul narratore che descrive con estrema efficacia tutti gli ingredienti: Una vera e propria “esperienza di gusto next-gen”.

Breathtaking flavor.

Stunning ingredients.

Next-Generation Joy.

It’s the Philly Series 5.

Get yours today for just $4.99.#PhillySeries5https://t.co/58MhSicbsc pic.twitter.com/OKccZKKhqN — PHILADELPHIA (@LoveMyPhilly) November 17, 2020

A livello di marketing non possiamo che fare un grosso applauso ai ragazzi della Philadelphia, in quanto hanno deciso di cavalcare l’onda del momento per proporre un prodotto davvero interessante, oltre che buffo ovviamente. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà quando verranno aperti i pre order, siamo convinti che, come è successo con PS5, anche Philly Series 5 andrà a ruba.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacerebbe provare Philly Series 5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti PS5 ed i suoi titoli in uscita prossimamente.