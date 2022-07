Quando PlayStation 5 arrivò sul mercato, in molti speravano che il supporto alla risoluzione 1440p potesse essere aggiunto nel breve periodo. Oggi sono quasi passati due anni dal day one della console di nuova generazione, e solo adesso Sony ha annunciato l’arrivo di tale supporto. Il tutto è stato annunciato con un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, dove vengono sottolineate tutte le prossime novità in arrivo su PS5.

L’annuncio odierno è un’ottima notizia per tutti i possessori di PS5, dato che Sony ha confermato il lancio di una nuova versione, in fase beta, del software di sistema per PlayStation 5 che include il tanto atteso supporto alla risoluzione 1440p, ma non solo. Grazie a questo update verranno aggiunte anche una serie di altre novità come: la presenza degli elenchi dei giochi e una serie di aggiornamenti aggiuntivi che migliorano l’esperienza di gioco e rendono più facile la connessione con gli amici.

Come viene sottolineato all’interno del blog di PlayStation l’accesso alla versione beta di questa nuova funzionalità è attualmente limitato ai partecipanti che hanno ricevuto un invio, ma l’obiettivo della compagnia nipponica è quello di rendere pubblici questi ultimi aggiornamenti entro la fine dell’anno. Per tutti coloro che verranno invitati, invece, la mail con l’accesso alla beta di queste funzionalità dovrebbe arrivare entro la fine della giornata odierna.

Oltre a ciò, viene annunciata anche una novità riguardo all’audio, con i giocatori che potranno ascoltare e comparare l’audio stero all’audio 3D direttamente dalle impostazioni della console.