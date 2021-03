PS5: GameStop Italia si schiera apertamente contro i bagarini

GameStop Italia si schiera apertamente contro i bagarini. Nella giornata di ieri, il marketplace italiano della nota azienda texana, aveva messo in vendita nuove scorte di PS5. Inutile dire com’è finita: unità esaurite nel giro di pochi minuti; siamo ancora lontani da una situazione stabile di vendita. Ciononostante, l’azienda ha notato che alcuni utenti, dopo aver convalidato l’acquisto, hanno invaso i vari siti di compra/vendita online con la console appena acquistata, ovviamente a prezzo maggiorato.

Continua, perciò, l’era del bagarinaggio, la piaga che sta affliggendo ormai da mesi i mercati di console e schede video. Così, chi è semplicemente un appassionato, non riesce a trovare PlayStation 5 o Series X a prezzo di mercato, e in molti cedono alla tentazione pagando le console a prezzi esorbitanti. Ma GameStop Italia non ci sta e, sulla sua pagina Facebook ufficiale, avvisa gli utenti offrendo anche una soluzione più che valida. Ecco il contenuto del post:

“Abbiamo notato che alcune persone hanno acquistato i bundle di PS5 per metterli in vendita su piattaforme esterne a prezzi spropositati. Vi consigliamo di non acquistare da rivenditori non ufficiali, per evitare truffe e pagare sovrapprezzi inutili. Noi non approviamo questo tipo di rivendita e purtroppo non possiamo evitare che le console che vendiamo vengano vendute da altre parti, vi confermiamo che avremo console disponibili per la vendita ogni settimana“, continua poi il post;

“In caso tu non riesca – ad ottenere la console – non temere, potrai provarci la settimana successiva dopo aver ricevuto la mail. Ci vediamo al prossimo Click Day!“, conclude il post. L’invito di GameStop Italia, è quello di registrarsi alla sua newsletter per restare sempre aggiornati sulla disponibilità di PlayStation 5. Inoltre, l’azienda ha promesso un rifornimento settimanale della console next-gen di Sony; un ottimo metodo per abbattere definitivamente il fenomeno del bagarinaggio. L’era dei bagarini è finalmente pronta al tramonto? Argomentate qua sotto nei commenti!