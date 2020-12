PS5: gang svaligia i camion in movimento pur di rubarne una

Non è un mistero che le scorte di PS5 per il resto del 2020 siano praticamente ridotte all’osso, cosa che, con ogni probabilità, obbligherà molte persone che avevano in programma di comprarne una da mettere sotto l’albero a Natale a desistere dall’impresa. Non è solo una questione di semplice scarsità di materia prima, però: nelle scorse settimane, infatti, ne sono successe di tutti i colori, tra pacchi sottratti da corrieri poco diligenti e incomprensibili consegne di friggitrici ad aria ed altri elettrodomestici, senza contare i gruppi organizzati dediti alla rivendita a prezzi maggiorati. Quanto stiamo per raccontarvi, però, non ha eguali fra i precedenti episodi: pare, infatti, che alcuni criminali si siano organizzati per rubare le PS5 direttamente durante il processo di consegna.

Secondo alcuni report apparsi anche sul Times, noto giornale britannico, parrebbe infatti che alcune gang si siano attrezzate per rapinare i camion diretti ai grandi magazzini durante la loro corsa, sfruttando una tecnica da sempre nota come “rollover”. Si tratta di un’operazione piuttosto semplice, come evidenziato nel video qui in basso (risalente al 2012): il veicolo dei criminali avvicina il camion da dietro, permettendo a un componente del gruppo di forzare il portellone ed entrare indisturbato, per poi cominciare a prelevare il contenuto, il tutto cercando di non farsi notare dall’autista.

Per quanto possa sembrare incredibile, è una tecnica piuttosto sdoganata in ambienti criminali, anche perché il momento della consegna è considerato “l’anello debole” del processo di distribuzione di un qualsiasi bene materiale. Purtroppo, questo metodo sembrerebbe funzionare: nel Regno Unito è stata già utilizzata più di due dozzine di volte (ben 27, limitatamente ai casi segnalati e identificati) nel corso del 2020, numeri che sono lievitati nelle scorse settimane anche per “colpa” di PlayStation 5.

Per quanto la notizia possa lasciare scioccati e, sulle prime, persino divertiti, si tratta in realtà di una problematica piuttosto grave e già nota alle forze dell’ordine da molti anni: a noi, a questo punto, non resta che sperare che non ci siano stati casi in Italia!