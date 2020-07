PS5, Geoff Keighley mostra il pad in video

Come un fulmine a ciel sereno, dopo una settimana nella quale sono state fatte tante speculazioni su quando avremmo visto davvero il controller di PS5, Geoff tramite un video postato su Twitter in questi minuti ha mostrato il pad realmente. In questi giorni infatti vi avevamo parlato di come fossero circolate in rete alcune foto del pad della console di prossima generazione di Sony, alcuni avevano gridato al palese leak mentre in molti pensavano che quelle immagini potessero essere reali date le dimensioni più che giuste.

Eppure non ce lo aspettavamo che Keighley avesse in casa sua una versione definitiva del controller e che fosse pronto a farci avere maggiori informazioni a riguardo domani alle 18. In una giornata tempestata di annunci da parte di Microsoft, Sony non è stata ferma e difatti questo risulta essere un vero e proprio momento nel quale fare speculazioni su quali saranno le informazioni che ci verranno date domani da Geoff. Il pad di prossima generazione di Sony ha ancora tante domande a cui rispondere, difatti le sue funzionalità sono tante e il feedback visivo e tattile è sicuramente importante.

This is the #PlayStation5 DualSense Controller. Tomorrow at Noon ET / 9 am PT, it's time to go hands on. Can't wait to tell you about my experience. https://t.co/Hp7WuLrjXk #SummerGameFest pic.twitter.com/hvxTouNrc1 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 16, 2020

La cosa infatti che è mancata durante la presentazione di questa nuova generazione di console, in tutte e due i casi, è stata proprio la mancanza di poter vedere dal vivo sia le macchine da gioco che i controller. Una cosa che nelle generazioni scorse era sempre scontata dato che avevano sempre uno spazio d’onore all’interno dello showfloor losangelino dell’E3 o quello tedesco della Gamescom. Per colpa della pandemia invece quest’anno tutto questo non è accaduto e le console, cosi come i pad si possono vedere soltanto in streaming.

L’occasione di domani sarà quindi importante per capire realmente qual’è il feeling del nuovo controller di PS5, cosi innovativo e con cosi tante funzionalità nuove. Come funzionerà il feedback aptico su di un controller? Come saranno i grilletti meccanici? Queste sono soltanto due delle tante domande a cui potremo sicuramente avere risposta nell’appuntamento di domani! Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per gli aggiornamenti sulla questione! Ma soprattutto fateci sapere cosa ne pensate del controller nei commenti!