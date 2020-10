PS5: già avvistati gli accessori nei negozi, ecco le foto

Con oggi il countdown dedicato al lancio di PS5 segna esattamente un mese, almeno per quanto riguarda noi giocatori italiani. Negli Stati Uniti d’America invece, la console di nuova generazione Sony arriverà qualche giorno prima; il 12 novembre per l’esattezza. La data però non vale per tutti gli accessori di PlayStation 5 che, in USA giungeranno nei negozi in anticipo e a quanto pare qualche rivenditore li ha già messi in bella vista sulle mensole.

In particolare, stando ad alcune nuove foto apparse in rete, sembra che la catena Walmart si sia già portata avanti riempiendo alcuni punti vendita con diversi accessori di PS5. A segnalarci questa novità sono stati un paio di clienti che hanno anche scattato qualche foto per testimoniare la presenza dei nuovi accessori per la console next gen Sony. Ma questo non è tutto, anche il il sito BrickSeek, che si occupa di monitorare le scorte di diversi prodotti, indica che il DualSense è ora disponibile in più città statunitensi tra cui Los Angeles, Las Vegas e San Francisco.

Ps5 controllers spotted on Walmart 👀 pic.twitter.com/OiPdSXgLyH — Destruct (@Destruct___) October 19, 2020

L’utente che ha condiviso le foto su Twitter tuttavia non ha saputo ancora confermare se i vari accessori di PS5 siano già acquistabili da Wallmart, ma la grande catena americana non è l’unica che ha già ricevuto diversi prodotti compatibili con PlayStation 5. Oltre alla file di DualSense che si possono vedere in foto, sembra che alla catena Walmart siano arrivati praticamente tutti gli accessori ufficiali Sony. Intanto anche la catena britannica Target ha confermato che comincerà a mettere in vendita gli accessori per PS5 a partire dal prossimo 30 ottobre.

Ancora nessuna segnalazione in arrivo dall’Italia dove, come vi ricordiamo, PlayStation 5 sarà acquistabile a partire dal 19 novembre. Cosa ne pensate della scelta di mettere in vendita prima gli accessori e dopo le console? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.