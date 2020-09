PS5: i giochi costeranno molto di più, ecco il prezzo

Questa sera abbiamo finalmente scoperto la data di uscita e il prezzo ufficiale di PS5. Abbiamo anche avuto occasione di vedere molteplici giochi in arrivo sulla console (qui tutti i trailer) come Demon’s Souls, Final Fantasy 16, Marvel’s Spider-Man Miles Morale, Deathloop, Fortnite, Resident Evil Village, Hogwards Legacy e molto altro. La domanda però è: quanto costano i giochi PS5? Più di quelli dell’attuale generazione.

È stato infatti confermato da Sony che i seguenti giochi, tutti disponibili sin dal lancio, costeranno di più. Vediamo i dettagli:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – pre-installato su PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – US$69.99/ ¥7,900/ €79.99 (RRP)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – US$69.99/ ¥7,900/ €79.99 (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – US$49.99/ ¥5,900/ €59.99 (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – US$69.99/ ¥7,900/ €79.99 (RRP)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – US$59.99/ ¥6,900/ €69.99 (RRP)

Si tratta solo dei primi giochi, ma ci permettono di notare che la maggior parte dei giochi AAA in arrivo sulla nuova generazione costerà 79.99 euro con un aumento di ben 10 euro rispetto ai giochi di vecchia generazione.

Non si tratta in realtà di una grande novità, infatti vari giochi nell’ultimo periodo hanno confermato che tra le due diverse edizioni ci saranno 10 euro di differenza. Si tratta di una conseguenza del regolare aumento del costo di sviluppo dei giochi AAA. Secondo molti, in realtà, è strano che questo aumento di prezzo non sia arrivato molto prima.

L’aumento di prezzo è avvenuto negli ultimi per i servizi di streaming video, di musica e anche il prezzo del biglietto del cinema. Il mondo dei videogame era uno degli ultimi baluardi dei “prezzi fissi”. Diteci, cosa ne pensate di quanto annunciato? Vi crea seri problemi che il prezzo dei giochi PS5 e next-gen sarà più alto? Oppure credete che sia un aumento di prezzo sia corretto per supportare questo mondo?