PS5: annunciato un nuovo evento dedicato ai giochi, ecco la data

Se ne è chiacchierato per settimane, ma alla fine l’annuncio ufficiale è finalmente arrivato. Fra non molto potremo avere nuove informazioni PS5, la misteriosa (ancora per poco) console di Sony Interactive Entertainment. A differenza di Microsoft, Sony ha infatti deciso di adottare una strategia di marketing più cauta e lenta, rivelando poche informazioni tramite articoli di Wired o post del PlayStation Blog. Ora, però, l’attesa è quasi terminata: un nuovo evento di presentazione è atteso per il prossimo 4 giugno.

Il tutto è stato confermato dalla stessa Sony con un nuovo post pubblicato all’interno del PlayStation Blog, nel quale vengono invitati tutti gli appassionati a seguire un evento digitale che darà grande spazio al futuro di PlayStation. Da come si evince da quanto dichiarato dalla compagnia giapponese, il prossimo 4 giugno a partire dalle 22:00 la diretta sarà focalizzata sulla presentazione di alcuni giochi che accompagneranno l’uscita di PS5.

Questo evento digitale durerà poco più di un’ora e sarà solamente una tappa del percorso comunicativo adottato da Sony nei confronti della propria console di prossima generazione. Come dichiarato sempre all’interno del post, nelle settimane successive alla diretta del 4 giugno ci sarà tempo per condividere e discutere di ulteriori novità riguardo a PS5 e al futuro del gaming che ha intenzione di proporre Sony.

Diteci, cosa ne pensate? Quali sono le vostre speranze sui giochi che vedremo per PS5? Credete che ci sarà spazio anche per scoprire qualcosa di più riguardo alla console?