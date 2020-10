PS5, si aggiunge un titolo ai giochi di lancio

Dopo gli ultimi aggiornamenti rilasciati da parte di Sony su Spider-Man Remastered e su quella differenza che ha generato non poche polemiche che continuano ancora sui social, oggi è arrivata la notizia che un altro titolo si andrà ad aggiungere alla line-up di lancio di PS5. Stiamo parlando dello stiloso The Pathless, che con un ottimo trailer annuncia la sua data di uscita che combacia con il lancio della console il 12 Novembre, da noi invece come sempre arriverà il tutto una settimana dopo, il 19 dello steso mese.

Il titolo arriverà su PS5, PS4, PC ed Apple Arcade e ci metterà nei panni di un “cacciatore” all’interno di un mondo aperto tutto da esplorare con misteri da risolvere. Nei vari trailer visti fino ad ora è stato già possibile saggiare la qualità artistica del titolo che riesce ad impressionare anche dal punto di vista del design che in alcuni punti riesce a sorprendere. Ovviamente prendiamo anche questa notizia come un ottimo modo per avere un nuovo titolo da provare oltre alle esclusive che arriveranno all’uscita.

Demon’s Souls rappresenta forse il punto più alto che si raggiungerà su PS5 nei primi mesi per poi aspettare Ratchet che approderà in finestra di lancio e magari anche poco prima di Natale. In attesa di tutto questo vi invitiamo anche a visitare la nostra pagine con tutti i titoli annunciati per la prossima generazione sia di PS5 che Xbox, e poi fateci sapere quale console avete scelto di prendere prima e perché!

Noi speriamo di potervi raccontare al più presto tutte le novità della prossima generazione in modo da avere più chiara anche la strategia che da qui a pochi anni accompagnerà le nuove console casalinghe di Sony e Microsoft.