PS5, al lancio ci saranno dei giochi in esclusiva per la console next-gen

Nei giorni scorsi Microsoft aveva annunciato che le esclusive che appariranno per Xbox Series X nei primi due anni non saranno limitate all’ultima console di nuova generazione ma saranno disponibili anche per Xbox One. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal giornalista Jason Schreier di Kotaku, la situazione sarà molto diversa per la console Sony. PS5 al lancio avrà infatti delle esclusive next-gen che non saranno invece disponibili per la precedente generazione di console.

Si tratta di indiscrezioni che erano già circolate nei primi giorni di dicembre ma che ora, alla luce di quanto spiegato da Microsoft, sono tornate in una nuova prospettiva. Il giornalista di Kotaku ne aveva parlato infatti durante una delle puntate del podcast Splitscreen del 4 dicembre scorso e questo è il passaggio sulla console Sony di prossima generazione: «Ho saputo che alcuni dei titoli di lancio della PS5, non dirò quali perché me ne occuperò in un articolo in futuro, saranno esclusive soltanto per la nuova console».

Sempre durante la stessa puntata del podcast, il giornalista Jason Schreier aveva anticipato quanto poi sarebbe stato esplicitamente detto dal responsabile dei Microsoft Studios Matt Booty riguardo al fatto che inizialmente le esclusive Microsoft potranno essere giocate anche sulla precedente console (e aggiungiamo noi, probabilmente anche su PC). Una strategia che in linea con l’approccio degli ultimi anni dell’azienda che alle esclusive ha sempre preferito un approccio svincolato dalla singola piattaforma.

Uno dei titoli per PS5 che potrebbe essere pubblicato solo sulla console next-gen potrebbe essere Godfall di Gearbox, rivelato agli ultimi The Game Awards e che a quanto pare oltre che sulla piattaforma Sony è destinato ad arrivare anche su PC. Secondo gli sviluppatori, il titolo sarà un nuovo tipo di action RPG molto basato sulle abilità e in cui ogni singola azione offensiva nei confronti dei nemici sarà di fondamentale importanza. Godfall uscirà a fine anno in contemporanea con il lancio della PS5.