PS5: God of War 2 e una grande esclusiva vicine all’annuncio?

Durante l’evento The Future of Gaming di giugno abbiamo assistito solo ad una parte della line up di titoli in arrivo su PS5 nei primi mesi di vita della console, con Jim Ryan che ha ricordato agli appassionati che un nuovo State of Play sarebbe arrivato insieme ad altri annunci. Mentre il tutto non è ancora stato ufficialmente annunciato, alcuni rumor apparsi in rete si stanno sbilanciando sulla data della prossima presentazione e su quelli che saranno i giochi protagonisti.

Giusto qualche giorno fa, si è parlato di un possibile nuovo State of Play che dovrebbe prendere vita il prossimo 6 agosto. Come se non bastasse di recente lo youtuber noto con il nickname di “Moore’s Law is Dead” ha pubblicato un nuovo video in cui parla di due grandi esclusive PS5 che stanno per essere annunciate proprio durante l’imminente evento di agosto. Potete ascoltare le dichiarazioni dello youtuber nel video qua sotto.

Stando alle parole del ragazzo, alcune fonti interne a Sony sono convinte che durante il prossimo State of Play assisteremo all’annuncio di God of War 2 e al ritorno di una IP molto vicina al marchio PlayStation che è rimasta assente dalla scena per diversi anni. Il tutto deve ancora trovare una conferma ufficiale, ma è probabile che Sony voglia subito rispondere all’evento Microsoft andato in onda ieri pomeriggio con nuovi annunci per PS5.

Vi ricordiamo che al momento ci troviamo davanti a mere speculazioni, ma sappiamo già che Sony ha ancora alcuni annunci da fare, e questi arriveranno in un prossimo appuntamento comunicativo al momento non ancora annunciato. Cosa ne pensate del recente rumor sui prossimi annunci di PS5? Credete che Sony voglia rispondere a Microsoft a breve o passerà del tmpo prima di un nuovo State of Play?