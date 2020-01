PS5, God of War 2 potrebbe essere presente all’evento dedicato alla console

La presentazione ufficiale di PS5 sembra essere ormai vicina: le indiscrezioni, nelle ultime settimane, si sono moltiplicate e l’ipotesi principale è che l’evento possa svolgersi a febbraio. Al di là delle date precise è comunque certo che Sony preferirà svelare “in prima persona” tutti gli aspetti della nuova console considerata anche la quasi confermata assenza dall’E3 2020. Insieme ai possibili rumor sulla PS5 ci sono anche quelli che inevitabilmente riguarderanno le esclusive: nessuna presentazione ufficiale di una console next-gen che si rispetti, infatti, potrebbe fare a meno di una rappresentanza di titoli first party.

L’arrivo, prima o poi, di un seguito di God of War (2018) è sicuramente scontato e lo stesso game director Cory Balrog sembra avere le idee chiare su come la storia della serie dovrebbe continuare. Santa Monica Studios è al lavoro su un titolo next-gen di cui al momento si conosce solo il nome, Legendz. Tutte le informazioni a riguardo, però, si fermano praticamente al titolo e non è certo che si tratti di quello vero e proprio.

Come ricostruisce la testata Game Rant, Legendz potrebbe essere infatti sia una nuova IP, fino ad ora sconosciuta, sia il nome in codice di un possibile seguito di God of War. Ad ogni modo, anche se si tratta di un titolo a parte e non del seguito della saga di Kratos, secondo la testata lo sviluppo dei due titoli potrebbe procedere in parallelo come nel caso di Respawn Entertainment che ha sviluppato in contemporanea due titoli di grosso calibro come Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order.

L’ipotesi è dunque che Legendz possa essere rivelato con un indicativo periodo di uscita e che God of War 2 possa essere presente come teaser, questa seconda evenienza sembra comunque inevitabile anche perché è difficile pensare alla presentazione di PS5 senza un IP di questo calibro. I rumor sui possibili titoli next-gen della console Sony oltre che God of War, negli ultimi tempi hanno riguardato Spider-Man 2 che, anche in questo caso, dovrebbe accompagnare la presentazione ufficiale di PS5.