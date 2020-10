PS5, God of War girerà a 60FPS e non solo

Sembra che incomincino ad arrivare i primi dettagli sui prossimi aggiornamenti dei titoli in retrocompatibilità da PS4 a PS5. Con un tweet i ragazzi di Santa Monica hanno infatti fatto sapere che il loro God of War riceverà un aggiornamento con il quale sarà possibile godere di performance prima inarrivabili su PS4. All’interno del menu del gioco, se lo faremo girare su PS5 sarà infatti possibile impostare una sorte di Performance Mode nella quale potremmo far girare il titolo a 60FPS.

Ancora ovviamente non sappiamo come si raggiungerà tale cifra, sicuramente si avrà un calo della fedeltà tecnica, ma ovviamente il tutto è ancora da capire e soltanto quando avremo in mano il titolo potremmo capire se davvero ne varrà la pena. Inoltre le notizie non sono finite qui, sembra infatti che anche grazie ad un sistema di salvataggi modificato, potremmo riprendere la partita su PS5 li dove l’avevamo lasciata su questa generazione.

You will also be able to transfer your God of War III Remastered saves to the #PS5! — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) October 26, 2020

Una notizia non da poco considerando che non tutti i titoli potranno godere di questa peculiarità e molti dovremo rigiocarli dall’inizio. Vi ricordiamo inoltre che anche The Last of Us Remastered ha ricevuto un aggiornamento in questi giorni, che ha abbassato drasticamente i tempi di caricamento. Che siano questi degli update specifici in preparazione per il lancio di PS5 il prossimo 12 Novembre? Sicuramente la console avrà a disposizione un sistema di boost che permetterà di sfruttare il suo hardware per avere un’esperienza migliore sui titoli di questa generazione, ma ci sono tante altre produzioni che gioveranno di un miglioramento tecnico e non solo anche grazie al lavoro degli sviluppatori.

Comunque sembra proprio l’occasione giusta per rigiocare God Of War e se non lo avete fatto a questo punto vi consigliamo di prendere in considerazione di giocarlo direttamente sulla nuova console di Sony che sarà tra noi soltanto tra un paio di settimane. Voi siete in attesa della nuova console di Sony? E su quale modello avete deciso di buttarvi? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti!