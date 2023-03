Dopo oltre 2 anni di attesa, ed infinite code digitali e non nella speranza, spesso vana, di un acquisto, PlayStation 5 è finalmente uscita fuori dal duro shortage nel quale versava sin dai tempi del lancio quando, come saprete, a causa della pandemia da COVID-19, la console Sony era praticamente introvabile, ed era stata anche vessata da un bagarinaggio a dir poco invasivo, che aveva portato i prezzi della console al doppio, e talvolta anche al triplo, del prezzo di vendita!

Ora, per fortuna, quel periodo è passato e PS5 è finalmente disponibile per tutti, senza troppi fronzoli, e nella gran parte dei negozi digitali e non, Amazon compreso! Il periodo del bagarinaggio forsennato, insomma, è finito, ed anzi PS5 comincia ad essere anche protagonista dei primi sconti, come nel caso di questo bundle,oggi ribassato dell’8%!

Si tratta del bundle ufficiale inclusivo della console e dello splendido God of War Ragnarok, originariamente venduto a 619,99€, ma oggi in sconto a 569,98€, ovvero con uno sconto applicato di circa 50€ (sostanzialmente il prezzo del gioco)!

Certo, non si tratta dello sconto più incredibile di sempre, ma è certamente lo sconto migliore visto ad oggi su PS5, nonché un segnale importante relativo alla ripresa del mercato, con una console ormai disponibile in quantità così generose da poter permettere agli store, Amazon compreso, di effettuare uno sconto sul prezzo di vendita.

E così, se ancora non avete acquistato la vostra fiammante PS5 e se, soprattutto, volete entrare nella next gen Sony dalla porta principale, con quello che è, senza alcun dubbio, uno dei titoli più importanti di questa generazione console, allora il nostro suggerimento è quello di effettuare subito l’acquisto, anche perché non è possibile prevedere quanto le scorte resisteranno, visto il prezzo conveniente!

Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente all’acquisto, che potrete effettuare consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta, col suggerimento di affrettarvi a mettere il prodotto nel carrello quanto prima, così da evitare il termine dell’offerta.

