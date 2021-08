PS5: grande evento rimandato, ma una sorpresa sarebbe molto vicina

Sono ormai diversi anni che Sony non partecipa all’E3 con una sua conferenza corposa, ed esattamente come l’anno scorso la compagnia giapponese ha deciso di sfruttare i propri appuntamenti comunicativi per annunciare i nuovi progetti in arrivo da qui ai prossimi anni. A parte uno State of Play abbastanza scarno di grandi annunci, però, manca ancora un grande show che metta in primo piano i pezzi da novanti di PS5 e PS4.

Nelle scorse settimane si è citato parecchie volte l’arrivo di un nuovo evento PlayStation dalla durata di un ora; il quale dovrebbe essere trasmesso il prossimo 12 agosto. Ora, stando alle recenti dichiarazioni dell’insider Roberto Serranò, il grande evento PS5 sarebbe stato rimandato a settembre. Questo però non pregiudica la presenza di qualche sorpresa, dato che secondo Serranò la data del 12 agosto ci riserverà comunque qualcosa d’interessante.

Come sottolinea l’insider, a quanto pare l’evento di un ora dovrebbe essere rimpiazzato da uno show più contenuto di una mezz’ora di durata. C’è ancora molto fumo riguardo ai piani di Sony con i suoi eventi di presentazione, ma se davvero il 12 agosto ci sarà qualcosa, allora aspettiamoci un annuncio da parte della compagnia giapponese nei prossimi giorni, esattamente come anche lo stesso Serranò ha fatto intuire nel suo recente tweet.

So, the big PlayStation event (around 1hr long) may have been moved from August 12nd to September leaving a little State of Play (less than 30 min) on August 12nd, or the other way around.

Surprises around the corner, however

Keep in touch

— Roberto Serrano' (@geronimo_73) July 31, 2021