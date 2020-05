PS5: la presunta grandezza della console preoccupa il pubblico

Come molto probabilmente saprete, in questi ultimi giorni Sony ha ufficialmente confermato l’imminente arrivo di un evento interamente dedicato ai titoli che giungeranno su PS5, tra produzioni esclusive e opere multipiattaforma, una “conferenza” che il pubblico attendeva da moltissimo tempo. Come facilmente immaginabile, l’annuncio ha provocato una vera e propria valanga di notizie, rumor e voci di corridoio, molte delle quali sembrerebbero indicare che durante l’evento di casa Sony, la compagnia nipponica non farà vedere il design della console né annuncerà il prezzo di lancio della macchina.

In queste ultime ore, però, sono giunte alcune voci relative proprio alla forma della console che hanno fatto parlare parecchio. Il rumor giunge da un sito russo particolarmente rinomato in patria che ha riportato le parole di uno sviluppatore rimasto anonimo, il quale ha rilasciato qualche informazione sull’home-console di casa Sony. In particolare, è emerso che PS5 sarebbe caratterizzata dimensioni molto generose, circa il doppio di una PlayStation 4 Pro, il tutto affiancato da un design molto diverso rispetto a quello visto per Xbox Series X.

La notizia, però, ha preoccupato non poco il pubblico, il quale si è velocemente riversato sui social facendo sentire il proprio disappunto. A ben pensarci, effettivamente, Sony ha sempre cercato di dotare le sue console di una forma relativamente snella, così da poter essere facilmente posizionata vicino alla propria televisione – in tal senso PlayStation 4 ne è un lampante esempio -, al contrario di Microsoft che soprattutto con quest’ultima generazione ha messo in mostra modelli della propria console quantomeno ingombranti.

I timori si sono poi concretizzati in palpabile malcontento quando alcuni hanno evidenziato come la problematica situazione potrebbe essere in qualche modo legata alle difficoltà che Sony ha incontrato in fase di progettazione. Insomma, la paura è che PlayStation 5 appaia particolarmente grande non per necessità hardware, ma per un’errata gestione delle proprie risorse che hanno portato la compagnia a correre ai ripari. Ovviamente per il momento nulla di tutto questo è stato confermato, quindi per il momento vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze.