PS5: nuovo Gundam in arrivo? Offerta di lavoro lo fa pensare

La next-gen si avvicina e i grandi studi di sviluppo di tutto il mondo si stanno preparando per realizzare i primi giochi destinati a PS5 e Xbox Scarlett. Per grandi giochi, però, servono grandi team: in periodi come questi sono molte le società a cercare nuovo personale. Ora, sembra che Bandai Namco Entertainment sia alla ricerca di nuovi dipendenti per realizzare un gioco di Gundam per PlayStation 5.

Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di capire perché si è arrivati a questo conclusione. Da poco è stata pubblicata una proposta di lavoro da una “grande compagnia” (non meglio definita) che si trova a cinque minuti dalla Stazione Tamachi a Minato (Tokyo). L’offerta è rivolta a un programmatore di Unreal Engine 4 per lavorare a un “giochi di robot super famoso per PS4, PS5 e PC”. Basandoci su Google Maps, Bandai Namco Entertainment si trova a cinque minuti a piedi dalla Stazione Tamachi, quindi il riferimento al gioco di robot si associa facilmente a un nuovo Gundam.

Non è finita qui, però. Infatti, questa proposta di lavoro è molto simile a una pubblicata in agosto, nella quale si parlava sempre di un gioco di robot sviluppato con Unreal Engine 4 per PS4 e PC. In pratica, sembra che tale titolo sia divenuto ora un cross-gen con PS5. La prima offerta citava come stazione la Sengakuji, non la Tamachi, ma Bandai Namco Entertainment è equidistante da entrambe le stazioni.

Possiamo quindi affermare che un nuovo Gundam su PS5 sia “confermato”? Assolutamente no, visto che non vi è alcuna ufficialità, ma è molto probabile che qualcosa sia in ballo presso gli studi di Bandai Namco. Per sapere se queste speculazioni sono corrette, dovremo attendere il prossimo anno probabilmente: nel frattempo diteci, voi cosa ne pensate? Sperate sia veramente un Gundam per PS5?