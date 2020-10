PS5 ha giochi di lancio migliori di PS4 e PS3, lo afferma Sony

Questa settimana abbiamo avuto l’opportunità di mettere le mani su PS5, andando a vedere cosa c’è nella scatola della console next gen di Sony e provando il nuovo controller DualSesne. MEntre aspettiamo che la console debutti sul mercato in via ufficiale il prossimo 19 novembre, Sony sta continuando a rilasciare piccoli aggiornamenti e dichiarazioni riguardanti quello che i giocatori potranno trovare fin dal lancio della propria prossima generazione.

In una recente intervista con la redazione di Gameindustry.biz, Jim Ryan di Sony ha parlato della line up di lancio che accompagnerà il lancio di PS5. Il presidente del marchio PlayStation ha parlato di come la compagnia abbia tenuto a far crescere nel migliore dei modi i propri studi first party nel corso degli scorsi decenni piuttosto che andare ad acquistare sistematicamente nuovi studi di sviluppo.

Ryan ha dichiarato quanto segie: “Vorrei invitare chiunque a guardare attentamente la line-up che abbiamo proposto nella finestra di lancio nella generazioni PS4, o in quella di PS3, e confrontarla con quella che stiamo per proporre nella fase equivalente di PS5. Non ci sono paragoni.” Effettivamente parlando di produzioni esclusive first party PS3 è uscita insieme a Resistance Fall of Man e Motorstorm, mentre PS4 con l’accoppiata Killzone Shadow Fall e Resogun.

Con PS5 sarà una storia diversa, dato che ci saranno il doppio delle esclusive come: Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e il titolo preinstallato in ogni console Astro’s Playroom. Cosa ne pensate delle parole di Jim Ryan riguardo alla line up di lancio di PlayStation 5? Credete anche voi che siamo difronte a una lista di giochi day one migliore che nelle scorse generazioni Sony?