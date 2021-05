PS5 ha venduto il doppio di Xbox Series X|S nei primi mesi del 2021

Nonostante il periodo non certo ottimale dovuto alla pandemia che ha colpito il mondo intero, PS5 e Sony hanno strappato l’ennesimo record di vendite. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’azienda nipponica riferiti all’ultimo anno fiscale, fissato per il 31 marzo 2021, il colosso giapponese ha dichiarato che PlayStation 5 ha venduto oltre 7,8 milioni di unità, superiore ai 7,6 di PS4, console utilizzata come punto di riferimento. Risultati estremamente positivi che ci fanno pensare ad un futuro a dir poco radioso.

In attesa quindi che l’emergenza sanitaria sarà completamente debellata e la produzione possa continuare in pompa magna, sono stati resi noti altrettanti dati interessanti. Ampere ha rivelato che sia PS5 standard che la sua sorella digital hanno venduto rispettivamente 2,83 milioni di unità da gennaio 2021 fino allo scorso marzo, numeri da capogiro. Questi risultano essere numeri più del doppio maggiori rispetto a quello fatto da Xbox Series X|S, fermata a 1,31.

Detto questo l’analista di Ampere Piers Harding Rolls ha osservato che, poiché entrambe le famiglie di console sono limitate a causa della carenza di componenti, è difficile delineare un quadro effettivo. In altre parole i clienti potrebbero acquistare ciò che è disponibile al momento piuttosto che tornarsene a casa a mani vuote non valutando nulla sul prospetto futuro. Sia Sony che Microsoft stanno combattendo duramente contro questo problema dichiarando che hanno intenzione di aumentare nettamente la produzione cercando di inviare più unità possibili entro la fine del 2021.

Purtroppo, dall’azienda nipponica non arrivano notizie decisamente confortanti con analisti del settore che dichiarano che la tranquillità verrà raggiunta solo durante il prossimo anno compromettendo ovviamente luscita anche di titoli triple A. Staremo quindi a vedere, per ora sempre che PS5 abbia battuto la concorrenza divenendo la console next gen più venduta di sempre, superando anche i dati di PS4 di quasi 8 anni fa. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire eventuali dettagli ed informazioni aggiuntive in merito.