PS5: anche Horizon 2 verrà annunciato stasera?

Durante le ore che ci separano dall’inzio dell’evento di presentazione dei giochi di PS5, in rete hanno cominciato ad apparire diveri indizi da parte di insiders e addetti ai lavori sui titoli che verranno annunciati. Oltre ad un possibile annuncio del nuovo Batman di Warner Bros Montréal e ad un nuovo capitolo principale di Crash Bandicoot, nelle ultime ore il compositore della colonna sonora di Horizon Zero Dawn sembra aver fatto l’occhiolino agli appassionati della console Sony.

Joris de Man, ha infatti pubblicato un nuovo tweet sul proprio profilo in cui ha dichiarato di essere particolarmente entusiasta di ciò che accadrà stasera. Ovviamente il musicista si è limitato ad invitare i giocatori a seguire l’evento di stasera dedicato a PS5, lasciando quel velo di mistero su che cosa verrà mostrato di specifico che lo entusiasmi ciosì tanto. I pensieri dei fan si sono subito soffermati sul sequel di Horizon Zero Dawn, possibile titolo di lancio della console next gen di Sony.

Excited! Wonder what they will be showing today…..:) https://t.co/FPxx7tjh8y — Joris de Man (@jorisdemanmusic) June 11, 2020

Joris de Man in passato ha già collaborato con Guerrilla Games in praticamente tutti i titoli prodotti, dalla saga di Killzone fino ad Horizon Zero Dawn e il suo DLC The Frozen Wilds. Ciò ha fatto pensare subito ad un possibile annuncio relativo al sequel dell’open world post apocalittico e fantascientifico uscito nel 2017.

Per avere la conferma dell’ìesistenza di un possibile Horizon Zero Dawn 2, non dobbiamo asepettare poi tanto. L’evento dedicato ai giochi PS5 The Future of Gaming è atteso per questa sera alle ore 22:00, orario italiano. Vi ricordiamo che potrete seguire lo show insieme alla nostra redazione sul canale YouTube di Tom’s Hardware. Cosa ne pensate del tweet di Joris de Man? Credete che sia arrivato il momento di assistere all’annuncio di Horizon 2? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.