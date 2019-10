PS5: Guerrilla lavora con il motion capture, Horizon 2 o nuovo Killzone?

Nuove informazioni che spingono a pensare che Guerrilla Games sia al lavoro su un nuovo titolo per PS5: Horizon Zero Dawn 2 o Killzone?

Una delle maggior curiosità dei giocatori per la next-gen di casa Sony verte attorno al catalogo software. Quali videogame potremo goderci su PlayStation 5? Ancora non abbiamo informazioni ufficiali, ma i rumor non mancano, come nel caso del remake di Demon’s Souls. Inoltre, ora ci sono nuove informazioni che spingono a pensare che Guerrilla Games sia al lavoro su un nuovo titolo per PS5.

Il team danese è infatti all’opera con sessioni di motion capture in Svezia, con lo studio Goodbye Kansas a Stoccolma. L’informazione arriva dal Principal Animator Darrell Randall. La domanda ora è: a quale progetto è dedicata questa sessione di motion capture? I nomi in ballo sono due: Horizon Zero Dawn 2 e un nuovo Killzone.

Il seguito delle avventure di Aloy viene dato praticamente per scontato, visto il grande successo ottenuto dal primo titolo su PlayStation 4 (oltre dieci milioni dall’uscita a inizio 2017). La nuova IP deve necessariamente evolversi in qualcosa, ma al tempo stesso non bisogna dimenticare le radici di Guerrilla Games: Killzone. I rumor vogliono infatti che il team sia al lavoro su un capitolo esclusivamente online della serie, considerando anche l’assunzione di due importanti sviluppatori di Rainbow Six.

Esiste la possibilità che entrambi i progetti siano in produzione, con diverse priorità, visto anche che il team si è allargato la scorsa estate raggiungendo i 400 dipendenti e spostandosi in una nuova sede da 700 metri quadri. Per ora non ci sono informazioni ufficiali, ma è chiaro che qualcosa si sta muovendo, speriamo che nel corso del 2020, quando Sony svelerà nuovi dettagli su PS5, vengano date nuove informazioni sul progetto di Guerrilla Games.