Sono passati esattamente due anni dal lancio di PlayStation 5, e ancora oggi la questione scorte non se la passa molto bene. Sebbene la compagnia nipponica abbia rassicurato di un aumento della produzione di console, ad oggi può essere ancora una bella impresa riuscire a portarsi a casa una PS5. In attesa di poter vedere concretamente un aumento nelle scorte nei negozi fisici e online, sembra che i tanto temuti bagarini stiano cominciando a perdere il loro interesse nel rivendere la console di attuale generazione di Sony.

A fornirci questa informazione abbastanza inaspettata sono stati i recenti dati condividi da Netacea, la quale ha pubblicato l’Indice trimestrale sui quelli che sono i primi cinque prodotti che sono stati presi di mira dai bot scalper e dai bagarini nel corso del terzo trimestre del 2022. Per la prima volta dal suo lancio avvenuto nel mese di novembre 2022, la console di ultima generazione PlayStation 5 non compare più tra le prime tre posizioni della classifica, e questo è un dato positivo per chi spera di riuscire a comprare la console a breve.

PS5 si trova ancora nella top 5 dei prodotti maggiormente presi d’assalto dai bagarini e dai loro bot, e nello specifico appare in quarta posizione. Quel che appare, però, è che molti dei bagarini stiano iniziando a perdere interesse nel rivendere al console di Sony, un po’ perché effettivamente sono già passati due anni dal lancio della suddetta, e un po’ perché nel frattempo sono usciti altri prodotti più nuovi che hanno attirato le loto attenzioni.

Vediamo nel dettaglio quella che è la top 5 pubblicata in queste ore da Netacea:

Adidas Yeezy Slide Bone Nike Dunk Low Panda Panini Donruss Optic Football Trading Cards PlayStation 5 Jordan 1 Retro Low OG UNC

PS5 è l’unico prodotto inerente al mondo videoludico presente nella lista, mentre nelle prime due posizioni capeggiano due diversi paia di scarpe molto ricercate.