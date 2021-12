PS5, i bot potrebbero finire fuori legge

La guerra ai bagarini di PS5, Xbox Series X e schede video potrebbe a breve finire in parlamento. Al di là di tutti i mezzi che i negozianti stanno prendendo per evitare la rivendita a prezzo maggiorato di hardware next gen, infatti, la reperibilità di piattaforme e componenti informatici dedicati prevalentemente al gaming diventa sempre più difficile. Per questo motivo, almeno negli Stati Uniti D’America, un gruppo di politici sta seriamente pensando di prendere azioni a livello legislativo.

Come riportato da VGC, il senatore Richard Blumenthal, insieme ad altre figure della politica a stelle e strisce come Paul Tonko, Charles Schumer e Ben Ray Luján sta preparando un atto da presentare al parlamento USA. Chiamato “Stopping Grinch Bots Act”, la legge renderebbe illegati i bot per l’acquisto di console come PS5 e Xbox Series X. Si tratta, in realtà, di un’estensione già lanciata da Tonko, Blumenthal e Schumer nel 2016, che ha reso illegali l’utilizzo sempre dei bot per l’acquisto di biglietti per concerti ed eventi, riducendo così il mercato del secondary ticket.

“In un momento come questo, dove le famiglie dovrebbero essere in grado di passare il tempo con i loro cari, i bot stanno obbligando gli americani a passare ore online alla ricerca di un regalo accessibile a tutti oppure pagare cifre esorbitanti per un singolo gioco”, ha dichiarato Tonko in un comunicato stampa. Il politico si riferisce, ovviamente, al periodo natalizio e a quanta fatica faranno i cittadini statunitensi ad assicurarsi regali come PS5, schede video o altro hardware a causa dei bot.

Tonko ha però una visione più ampia. “Questi bot non mettono in difficoltà solo i clienti ma sono anche un problema per i piccoli commercianti e i retailer locali, che cercano di assicurarsi degli stock da rivendere”, ha dichiarato l’uomo. Ora bisognerà vedere se il disegno di legge riuscirà a trovare il favore del parlamento e soprattutto se potrà passare in tempo per le festività natalizie. E non è escluso che in caso di successo, altri paesi come il Regno Unito non possano dotarsi di una legge simile, tra l’altro già proposta in passato da diverse forze politiche del paese.