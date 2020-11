PS5: i fan si stanno prendendo giorni di vacanza per giocare

I videogiochi sono un ottimo modo per divertirsi e passare il tempo, lo sappiamo bene. Il 2020 ha aiutato a dimostrarlo, quando molti videogiocatori (e non) si sono ritrovati chiusi in casa per colpa dell’emergenza Covid-19. Il 2020 è anche l’anno dell’uscita delle nuove console, PS5 e Xbox Series X, e basandoci sui sold-out di tutto il mondo possiamo affermare che l’eccitazione è tanta. Addirittura, pare che il 66% dei fan stia pianificando di prendersi un giorno di ferie per giocare in libertà.

L’informazione arriva da Executive, agenzia di recruitment. Vi anticipiamo subito che, per quanto veritieri, i dati si basano su un campione abbastanza limitato (circa 500 persone) proveniente da un subreddit dedicato a PS5. Non è quindi un valore applicabile all’intera comunità videoludica mondiale, ma nondimeno si tratta di dati curiosi.

Come detto, il 66.19% delle persone interpellate ha affermato di essersi preso un giorno di ferie all’uscita della console di Sony PlayStation (12 novembre o 19 novembre, a seconda della regione). A questi si somma un 2.23% che ha affermato di volersi dare malato al D1 di PS5. Il rimanente 31.58% ha invece affermato di non aver intenzione di saltare il lavoro per giocare.

Mo Alexandre, Head of Recruitment presso Executive, ha affermato: “Eravamo veramente stupiti di vedere questi numeri quando abbiamo raccolto i dati, ma quando pensi a come è andato quest’anno, ne capisci le ragioni. Durante quest’anno, più di altri, le persone hanno accumulato giorni di vacanza e straordinari ma non li hanno usati. Le restrizioni globali sui viaggi hanno seriamente limitato il tempo che le persone si prendono per le vacanze, quindi questi giorni devono essere usati.”

Secondo i dati più recenti dell’ONS, le persone si prendono circa 4.1 di giorni di malattia all’anno. Considerando che un giorno di malattia costa al datore di lavoro circa 121 sterline, ogni anno per ogni dipendente la società spende 496.10 sterline, ovvero circa il prezzo di una PS5!