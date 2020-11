PS5: i giochi gratis di PS Plus Collection sono disponibili su PS4?

Tutti i possessori di PS5 abbonati al servizio PS Plus avranno la possibilità di accedere alla PS Plus Collection, ovvero una raccolta di 20 giochi tra i migliori usciti per PS4, che saranno scaricabili e giocabili gratuitamente sulla nuova console di casa Sony, configurandosi in un ottimo pacchetto di benvenuto per i nuovi utenti PlayStation e per tutti coloro che non sono riusciti ancora a recuperare questi interessanti titoli e che ora possono farlo sulla loro nuova PS5. Ciò che è sempre stato detto al pubblico è che tale servizio è stato pensato esclusivamente per PS5, ma è davvero così?

A quanto pare, come testimoniano alcuni utenti privilegiati che hanno già l’opportunità di metter mano su PS5, effettuando l’accesso sul PlayStation Store della nuova console e riscattando la lista di giochi già menzionata, sarà possibile scaricare in un secondo momento i titoli di PlayStation Plus Collection anche sulla precedente PS4. Non è chiaro se si tratta di un bug che verrà risolto tramite un aggiornamento del firmware o se si è pensato ad estendere tale servizio su PS4. Ciò nonostante, è importante ricordare che per accedere a questo catalogo sulla precedente console, è prima necessario riscattare questa lista su PS5.

Ricordiamo ai lettori che i 20 giochi riscattabili sono:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7 biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Until Dawn

PlayStation Plus Collection è sicuramente un ottimo servizio per varcare la porta della nona generazione targata Sony. Per accedervi, bisognerà attendere l’arrivo di PS5 – che nel nostro paese avverrà il 19 novembre 2020 e se non l’avete ancora fatto, vi invitiamo alla lettura della nostra personale recensione di PS5.