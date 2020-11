PS5 è finalmente tra noi! Tantissimi utenti stanno finalmente provando la nuova console di casa Sony dopo un’interminabile attesa, a tratti snervante. Nel corso del 2020, infatti Sony ha fatto attendere per lungo tempo i fan prima di svelare il design della sua nuova console, per poi svelare prezzo e data d’uscita soltanto due mesi fa. PlayStation 5 (di cui vi invitiamo a visionare la nostra recensione tecnica) arriva nelle case degli italiani con una corposa line-up di lancio, tantissimi titoli per tutti i gusti dei fortunati possessori.

Ci si prepara, dunque, alle vacanze natalizie per sfruttare a dovere il potentissimo hardware assemblato da Sony, per accogliere per bene la nona generazione di console. Abbiamo deciso quindi di stilare una guida che vi aiuterà a scegliere con quale giochi poter inaugurare la vostra nuova console next-gen. Siete pronti a scoprire le varie perle che vi accompagneranno in questa fase iniziale?

PS5: i migliori giochi da giocare al lancio

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è ambientato dopo gli eventi dell’avventura del 2018. In questo nuovo capitolo vestiremo i panni di Miles Morales, amico di Peter Parker che in sua assenza si ritrova la responsabilità di proteggere New York… dopotutto: “Da un grande potere derivano grandi responsabilità“, per citare dovutamente Ben Parker. Con una grafica mozzafiato, arricchita ancor di più dal ray-tracing, il titolo di Insomniac è perfetto per dare il via alla nuova generazione. Una goduria per gli occhi!

Demon’s Souls Remake

Sono trascorsi 11 anni da quando FromSoftware rivoluzionò l’industria videoludica con la prima opera Soulslike in assoluto! Il team di Bluepoint Games ha avuto l’onore di restaurare una delle opere più importanti della settima generazione videoludica, portando su PlayStation 5 Demon’s Souls Remake. Ambientato in una Boletaria spaccamascella, il gioco assicurerà agli utenti tantissime ore di pura adrenalina grazie all’elevato tasso di difficoltà. Volete inaugurare la vostra console con una sfida? Allora è il titolo più adatto a voi!

NBA 2K21

Sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K, il nuovo gioco dedicato alla National Basketball Association è sicuramente uno dei migliori simulatori sportivi di quest’anno. Con diverse migliorie grafiche, come l’introduzione del ray-tracing capace di specchiare il campo da gioco, NBA2K21 arriva su PS5 più in forma che mai. Oltre a ciò sono state implementate diverse novità al gameplay e alle modalità online, per garantire agli appassionati un’esperienza indimenticabile.

Assassin’s Creed Valhalla

La decennale saga targata Ubisoft si sposta nelle gelide lande della Norvegia e nella verde Inghilterra. Assassin’s Creed Valhalla è il perfetto punto di giuntura tra vecchio e nuovo corso della saga, mantenendo lo stile Action/GDR introdotto con Origins e reintroducendo le meccaniche social steath che avevano plasmato la serie. Grazie a una narrativa d’alto livello e un numero di attività enorme, il titolo vi terrà compagnia per tante ore. Godetevi la vostra saga vichinga su PlayStation 5 a 60fps in 4K!

Days Gone

Uscito lo scorso anno su PlayStation 4, Days Gone è l’opera più impegnativa realizzata da SIE Bend Studio. Si tratta di un fantastico open-world post-apocalittico a tema zombie (chiamati Furiosi) con delle novità parecchio interessanti. Ciò che rese indimenticabile il titolo fu la meccanica delle orde, divertente anche grazie a un ottimo sistema di shooting. Sulla console next-gen di casa Sony, il gioco è disponibile tramite retrocompatibilità, ma girerà a ben 60fps in 4K. Nel caso non l’aveste giocato, potrebbe essere la volta buona!

Dirt 5

L’ottavo capitolo della serie automobilistica targata Codemasters, è il gioco perfetto per tutti gli appassionati delle quattro ruote per sfruttare appieno le potenzialità di PlayStation 5! Oltre a una resa grafica mozzafiato, Dirt 5 offre infatti la possibilità di scegliere se giocare in 4K, oppure a 120fps. Grazie ai trigger adattivi del DualSense, il gioco cambierà l’intensità della pressione di questi ultimi in base alla tipologia di terreno. Adrenalina, immersione e fango vi attendono!

God of War

Annunciato all’E3 del 2016 e pubblicato nel 2018, il capolavoro di Santa Monica Studio segnò la precedente generazione. God of War è il sequel della trilogia conclusa nel 2010 con il terzo capitolo e vede il ritorno di un Kratos caratterialmente diverso. In questa avventura padre-figlio, il Fantasma di Sparta e suo figlio Atreus affronteranno un’incredibile avventura, tra i Nove Regni della mitologia norrena, ricca di colpi di scena. Il gioco raggiungerà i 60fps su PS5 e sfrutterà anche i nuovi trigger del DualSense.

Call of Duty Black Ops Cold War

La saga di Activision torna più in forma che mai con Call of Duty Black Ops Cold War. Lo sparatutto offrirà una campagna decisamente appagante in cui personaggi storici della serie, come Alex Mason e Frank Wood, fanno il loro ritorno in nuove operazioni ordinate niente meno che dal Presidente Reagan. Oltre alla campagna, il titolo offrirà ovviamente un’entusiasmante comparto multiplayer arricchito ancor di più dal realismo dei trigger del DualSense.

Watch Dogs Legion

Sembra che Ubisoft abbia imparato dagli errori del passato. Watch Dogs Legion rappresenta ciò che la saga avrebbe dovuto essere fin dal principio! Ambientato in una Londra distopica del 2026 governata da una milizia privata, il gioco offre una delle meccaniche più interessanti degli ultimi anni: è possibile impersonare chiunque, anche un’apparente vecchietta innocua. Protagonista dell’opera è infatti la resistenza del DedSec. La versione PS5 offrirà diverse migliorie grafiche come l’applicazione del ray-tracing.

