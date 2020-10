PS5: i Trofei saranno finalmente utili? Ecco cosa si è scoperto

Da ormai più di una settimana tutti gli utenti Sony si saranno accorti che il livello dei trofei è cambiato. L’azienda giapponese ha recentemente aumentato le fasce dei “livelli” passando dai vecchi 1 su 100 a 1 su 999. Un sistema che ha diviso il pubblico, alcuni di questi infatti lo ritengono a dir poco caotico e che potrebbe confondere in futuro. Sony ha specificato attraverso una dichiarazione che il livello dipenderà dai numeri di trofei ottenuti e che non ci saranno alcune modifiche. Sembrerebbe che il tema legato ai trofei e le sorprese legate ad essi non siano terminati, ma facciamo un passo indietro. Lo scorso giovedì è stata mostrata la dashboard ufficiale di PS5 grazie ad uno State of Play ed una spiegazione a dir poco corposa ed esaustiva. Su Twitter, l’utente Tidux ha condiviso qualcosa che riguarderebbe un’altra meccanica relativa ai trofei.

Grazie al video di presentazione sembrerebbe che l’ottenimento di un trofeo potrebbe regalare delle ricompense in-game. Ovviamente non c’è nulla di ufficiale a riguardo e perciò vi invitiamo a prendere tali informazioni con le dovute pinze. Gli sviluppatori potranno associare un bonus a determinati trofei, immaginiamo avatar, banner, wallpaper, temi o magari ricompense in-game. Qui di seguito potete ammirare il tweet ufficiale.

More Trophy news,Trophies can reward you in-game, and we saw it when we saw the UI.

When a player hovers over one "activity card" we can see the remaining estimate time, when the player hovers over a "trophy card" the player can see what in-game reward the trophy will unlock. pic.twitter.com/ej8qnGseb4

— Tidux (@Tidux) October 18, 2020