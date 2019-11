PS5, Ikumi Nakamura sta per entrare a far parte di Sony PlayStation?

Dopo aver incantato videogiocatrici e videogiocatori di tutto il mondo all’E3 2019, Ikumi Nakamura ha annunciato di aver lasciato Tango Gameworks (The Evil Within), dove ricopriva il ruolo di director per il gioco Ghostwire Tokyo. La donna ha fatto il giro del mondo nel frattempo, alla ricerca probabilmente di un nuovo studio al quale unirsi. Per ora non ci sono informazioni ufficiali sul suo futuro, ma una cosa è certa: i fan PlayStation vorrebbero vederla al lavoro su un gioco esclusivo PS5, vista la sua esperienza e le sue capacità in quanto sviluppatrice.

Per ora non ci sono informazioni ufficiali, come già detto, ma una serie di indizi ci portano a pensare che potrebbe veramente essere pronta a trovare una nuova casa. Gli indizi arrivano, come spesso accade, da Twitter. Prima di tutto, recentemente Hermen Hulst – nuovo capo dei PlayStation Worldwide Studios – ha iniziato a seguire Nakamura sul social.

Inoltre, ed è ovviamente la parte più importante, Nakamura ha fatto gli auguri di compleanno a un dipendente di Santa Monica, commentando con la frase “Ci rivediamo il prossimo mese!“. Parole molto dirette e chiare, alle quali il dipendente ha risposto con un genuino “Non vedo l’ora!“.

Nakamura ha già visitato gli studi di Santa Monica e, il prossimo, mese ci tornerà. Sommando questo dettaglio e il fatto che il capo dei PlayStation Worldwide Studios ha iniziato a seguirla su Twitter possiamo affermare che l’ingresso della director in casa Sony sia cosa fatta? No, ovviamente, ma al tempo stesso pare una possibilità. Di certo, sarebbe una notevole aggiunta per i team PlayStation e per PS5. Speriamo di poter scoprire preso come stanno le cose.