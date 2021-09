PS5: il cloud gaming di Sony sarebbe vicino

Secondo le ultime indiscrezioni in rete, nel catalogo di PlayStation Now potrebbe arrivare il cloud gaming ufficiale di Sony, ossia la possibilità di giocare alcuni titoli PlayStation in streaming su PS5. Le voci sarebbero arrivate dopo la registrazione recente di un brevetto negli USA.

Il brevetto in questione, depositato da Sony Interactive Entertainment, descrive una nuova tecnologia chiamata Ultra High-Speed Low-Latency Network Storage, e nella documentazione vi si possono trovare schede riassuntive e diagrammi di questo nuovo sistema tecnologico che sembra avere proprio le finalità di consentire lo streaming dei videogiochi su PS5 tramite PlayStation Now, pur non citando direttamente il nome della console né della piattaforma. Dopo Google Stadia, Amazon Luna e i servizi cloud di Xbox, anche Sony, dunque, potrebbe aprire il suo servizio di videogiochi in streaming nel prossimo futuro.

Nei documenti infatti si legge di hardware composti da più memorie di archiviazione NVMe, chiaro riferimento alla tecnologia adottata dall’SSD di PS5. Il brevetto descriverebbe quindi la creazione di server farm con tonnellate di memorie NVMe per lo streaming video su vasta scala. Secondo quanto si legge tale sistema ha più copie dello stesso contenuto su diverse unità di archiviazione e potrebbe passare da un’unità all’altra a seconda del carico di lavoro: “La provenienza del contenuto che viene trasmesso può essere commutata dinamicamente tra gli SSD per fornire un bilanciamento del carico.”

Inoltre, tale sistema sarebbe anche in grado di tener traccia di interi blocchi di dati di ogni unità, essenziale per il tipo di caricamento veloce esclusivo dei giochi per PS5. Il brevetto è molto lungo e specifico, potete consultare l’intero insieme di documenti a questo indirizzo. Parlando di SSD aggiuntivi per PlayStation, la scorsa settimana sono arrivati i sorprendenti test delle performance dei diversi hardware disponibili sul mercato.