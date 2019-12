PS5: il concept fan-made di un artista rivela le possibili forme del Dualshcok 5

Nonostante Microsoft abbia già dato la possibilità di dare uno sguardo alla nuova Xbox di prossima generazione, Sony sta rimanendo di parola, e come è già stato detto dalla compagnia giapponese a più riprese non vedremo PlayStation 5 prima del 2020. Recentemente però, un artista digitale italiano ha provato a riprodurre quelle che possono essere le forme del controller di PS5, affidandosi ai vari brevetti che sono apparsi sul web nel corso degli ultimi mesi.

Abbiamo avuto diversi indizi su come potrebbe apparire il Dualshock 5, che è stato descritto in modo abbastanza chiaro nei brevetti. Secondo il modello ricreato da Snoreyn, il nuovo pad di PS5 sembrerebbe molto simile a quello di PS4, senza presentare grandi sorprese o novità. Nonostante questo, si possono notare alcune lievi differenze, come la mancanza di una barra luminosa, ma oltre a ciò il controller di PS5 sembra piuttosto familiare.

Grazie a questo nuovo rendering 3D dell’artista italiano, abbiamo probabilmente la migliore visione di cosa possiamo aspettarci dal design del controller di PS5, mostrando all’interno del breve video il design da tutte le angolazioni. È possibile però che il controller finale abbia un aspetto diverso, ma questo concept fan made almeno ci dà un’idea molto più chiara del prototipo intravisto nei brevetti. La cosa che viene all’occhio è che sembra essere dotato di un touch pad più grande e più voluminoso rispetto a quello installato nei pad di PlayStation 4.

Al momento non abbiamo ulteriori indizi ne sul controller e nemmeno sul design della nuova Playstation 5. Chissà che Sony non abbia in mente di presentare prima il nuovo Dualshock e solo in seconda battuta la console, esattamente come già avvenuto con PS4 nel 2013. Cosa pensate del modello 3D? Diteci la vostra.