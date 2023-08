Continuano le ottime offerte che Amazon sta riservando ai videogiocatori grazie agli sconti della sua “Gaming Week”. Una settimana di offerte che, lo ricordiamo, terminerà solo il prossimo 3 settembre e che, già a partire da un paio di giorni, sta offrendo ai gamer tante opportunità d’acquisto, con sconti su accessori e videogame che, in certi casi, possono arrivare anche a superare il 30%!

Un’occasione ottima, ed in cui oggi rientra anche un altro splendido prodotto, stavolta riservato ai soli utenti PlayStation 5, giacché il portale sta ora scontando ad un prezzo davvero concorrenziale, l’ottimo pad Dualsense per PS5 in colorazione “Cosmic Red”, che dagli originali 63,00€, è oggi in sconto a soli 49,98€!

Un prezzo ottimo, uno degli ultimi mesi e, certamente, anche un’occasione generalmente ottima per acquistare un nuovo pad PS5 a prescindere dalla colorazione, visto che era da tempo che pareva impossibile acquistare un DualSense a prezzi inferiori ai 55 euro.

Grazie a questa offerta, invece, potrete portarvi a casa l’ottimo pad Sony in una colorazione davvero molto particolare, arrivata sul mercato un annetto fa in combinazione con le relative scocche di ricambio messe in commercio da Sony, grazie alle quali poter variare quella che è la tipica colorazione bianca di PlayStation 5.

Punta di diamante dell’esperienza di gioco offerta da PlayStation 5, il DualSense è un pad dalla straordinaria tecnologia, i cui fulcri sono un feedback della vibrazione puntuale e preciso, che rende l’esperienza di gioco coinvolgente e dinamica, ed il chiacchieratissimo feeedback aptico dei tasti dorsali che, dove correttamente implementato, aumenta o diminuisce la resistenza dei grilletti per offrire una sensazione di interazione più realistica e contestualizzata.

Insomma, parliamo di un pad ai vertici dell’attuale mercato console e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarlo subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che questo ottimo controller vada esaurito.

