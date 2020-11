PS5: il design viene riprogettato da un designer italiano

Fin dal primo istante che è stato mostrato il design di PS5, gli appassionati si sono divisi in due; chi l’ha apprezzato subito e chi non riuscito a vedere di buon occhio le forme della nuova console Sony. Già mesi fa, il designer italiano conosciuto su YouTube con il nome di Breccia, aveva proposto un video in cui andava a dire la sua riguardo al design di PlayStation 5; portando anche diverse critiche all’aspetto esteriore della console.

A distanza di mesi, ora che PS5 ha finalmente debuttato anche nelle case di noi videogiocatori italiani, Breccia torna con un nuovo video e questa volta è intenzionato a mostrarci con grande dettaglio come ha riprogettato il design di PlayStation 5. Il tutto ovviamente è stato concepito e proposto in formato video, e potete dare un’occhiata alla creazione di Breccia comodamente al link sottostante.

Come si può vedere dal video, le forme della PS5 proposta da Breccia sono state riformulate prendendo una nuova direzione molto più simile ad una conchiglia. Come la console originale, anche la versione di Breccia può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale, e i colori scelti rimangono fedeli a quelli proposti da Sony. Come viene specificato anche in video, la riprogettazione ha tenuto conto anche dei vari componenti interni e delle loro dimensioni, così da rendere il tutto più plausibile.

Ora che finalmente PS5 è entrata nelle case dei giocatori di tutto il mondo, come state trovando la nuova console Sony? Vi piace come rende il suo design dal vivo o avreste preferito la soluzione proposta da Breccia nel suo ultimo video? Fatecelo sapere lasciando un commento nella sezione dedicata qua sotto.